Amplio operativo de documentación en cinco localidades de Brown

También se extenderán certificados de pre identificación (CPI), se podrá avanzar con el trámite de empadronamiento de ciudadanos extranjeros e iniciar trámites de cambio de género, entre otros servicios. Las jornadas, que se realizan de 9 a 15 y no se suspenden por lluvia, comenzaron este lunes en el CIC de José Mármol, ubicado en Frías y San Luis; continuará el martes en la Delegación de Rafael Calzada, situada en Güemes y Cervantes, y luego el miércoles en el Centro Comunitario 3 de Febrero, sita en Los Andes 3960, del barrio Don Orione.

En tanto, el jueves estarán presentes en el Instituto Lucy de Burzaco, ubicado en el cruce de Lacamera y Algarrobo, y, finalmente, el viernes en la Delegación de Glew, ubicada en Reina Elena y Newbery. La iniciativa es realizada por la comuna junto al Registro Provincial de las Personas y a la Jefatura de Asesores del Gobernador del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

"Con estos operativos se descentralizan servicios en los barrios de forma gratuita, gracias al trabajo articulado con el Gobierno bonaerense, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", sostuvo el intendente Mariano Cascallares.