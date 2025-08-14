Anuncian obras en el Campo de Deportes 6 de San Isidro

Al respecto, el intendente Ramón Lanús señaló: "Es una alegría anunciar este plan de obras en el Campo número 6 destinadas a mejorar la infraestructura recreativa para todos los vecinos y así promover la actividad deportiva y una vida sana. También la puesta en valor de la cancha de fútbol pública lindera de Bosque Alegre, que es utilizada por los chicos del barrio, lo que forma parte de nuestro plan para recuperar y poner en valor la costa de San Isidro”.

"Queremos seguir fomentando el deporte porque es formador de valores y porque está arraigado a nuestra identidad como sanisidrenes. Nuestro compromiso con todos los vecinos es retribuir con campos de deportes de primera calidad y accesibles", agregó Lanús.

En el marco de un acuerdo firmado entre el Municipio y el Club, se construirá en el Campo 6 una nueva cancha de hockey sintética, sobre la existente, de agua según se utiliza a nivel olímpico y en competición de los seleccionados; una nueva cancha de pádel; un playón deportivo; y se harán mejoras en las canchas de tenis existentes.

La nueva cancha de hockey del Campo 6 utilizará una tecnología especial cuya base, en vez de ser de arena o caucho como las tradicionales sintéticas, tiene agua permanente que optimiza la velocidad del juego, mejora el deslizamiento de los jugadores y reduce el riesgo de lesiones, gracias a un avanzado sistema hidráulico.

Más allá de las obras en Campo 6, también se pondrá en valor la cancha de fútbol pública lindera a Bosque Alegre, con trabajos que incluyen la nivelación del terreno, instalación de riego y una mejora del sistema de iluminación para su uso nocturno, garantizando su accesibilidad para fines sociales y respetando el paisaje protegido del entorno.

Esto último forma parte del plan que el Municipio tiene para la puesta en valor y recuperación de la costa de San Isidro, un proyecto que busca garantizar el acceso público y gratuito para todos los vecinos, con senderos y equipamiento urbano para promover actividades recreativas y de esparcimiento. A su vez, se contempla la integración de Bosque Alegre, respetando su paisaje natural y asegurando su conservación como parte del patrimonio natural del Municipio de San Isidro.

Por su parte, el CASI construirá dos canchas de rugby reglamentarias de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) en sus instalaciones, lo que permitirá a San Isidro ser sede de partidos de primera profesional y eventos deportivos de relevancia.

Las obras, financiadas íntegramente por el CASI, comenzarán este año. En esta primera fase, se iniciarán los trabajos en la cancha de fútbol pública y la refacción de las canchas de tenis que finalizarán antes de fin de año. El resto del plan se irá desarrollando por etapas durante 2026 y hasta 2027. A cambio, el Municipio extenderá el permiso de uso compartido del Campo 6 al club.

El CASI, con sus 123 años de historia, es un actor central en la comunidad de San Isidro, en la práctica del deporte como así también en un centro social donde se reúne la familia de San Isidro. Todos los fines de semana más de 850 infantiles, 300 juveniles, jugadores de rugby, como así también 600 jugadoras de hockey, utilizan este predio para la práctica del deporte en San Isidro

El acuerdo refleja el compromiso del Municipio de San Isidro y el CASI por fomentar el deporte, mejorar las instalaciones públicas y fortalecer los lazos con la comunidad, consolidando a San Isidro como un referente en el ámbito deportivo.