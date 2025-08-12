Avanza la instalación de lectoras de patentes en San Isidro

"A pesar de que la seguridad es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, nosotros dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad; y lo estamos haciendo. Vamos a pasar de 42 lectoras de patentes a 170, para cerrar de verdad el anillo digital y fortalecer la prevención del delito", afirmó el intendente Ramón Lanús.

Cuando un vehículo pasa, la lectora reconoce el patrón, lo cruza con el sistema de pedidos de captura y si da positivo arroja una alarma en el Centro de Operaciones Municipal (COM). Esto se realiza gracias al cruce de datos con una base nacional de vehículos con pedido de captura, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. Una vez activada la alarma en el COM se visualizan las cámaras del lugar para ubicar de manera más específica a donde se está dirigiendo el auto sospechoso, y al mismo tiempo, se alerta a la patrulla más cercana para que salga a su encuentro.

En cada ubicación se fijan dos cámaras para tomar los carriles de ingreso y egreso en caso de que sea doble mano, o tomar todos los carriles de circulación en caso de que sea mano única. Los dispositivos también tienen la capacidad de buscar para atrás en el tiempo. Es decir que si se carga una patente, el sistema identifica por qué lugares del municipio circuló el vehículo en el último mes, con imágenes y hasta un fragmento de video.

Las cámaras lectoras de patente se están instalando en las arterias límites como Uruguay, Paraná, Sarratea, y se avanza en las principales avenidas como Márquez, Rolón, Fleming, Del Libertador, Centenario, Santa Fe, entre otras. También se suman dispositivos en barrios vulnerables, túneles, cruces de vías de ferrocarril y las subidas y bajadas de la autopista Panamericana en los ramales de Pilar y Tigre.

El criterio de elección de las zonas donde se ubican las diferentes cámaras lectoras surge a partir del estudio de estadísticas delictivas y del flujo vehicular en los accesos al distrito, y límites con los municipios vecinos de San Fernando, Vicente López y San Martín.