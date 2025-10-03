Anunciaron la puesta en marcha el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora

El Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas fue anunciado por Otermín en el marco de la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, donde el jefe comunal se comprometió a enviar una ordenanza para institucionalizar su creación y fijar pautas de funcionamiento. La norma ya fue aprobada y con el trazado del Mapa de Actores involucrados se sentarán las bases para la convocatoria oficial.

El Consejo de Seguridad y Justicia busca constituirse como un ámbito diverso y plural con representantes del Municipio, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, la Policía, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, organizaciones e instituciones de la comunidad y miembros de los Foros de Seguridad que funcionan en las 14 ciudades de Lomas. Asimismo, el Intendente reiteró que la convocatoria también alcanza al Ministerio de Seguridad Nacional y la Justicia Federal.

“Desde el Gobierno de la Comunidad consideramos que la seguridad de los vecinos es una prioridad. La creación del Consejo de Seguridad y Justicia permitirá un ámbito de encuentro entre los diferentes actores vinculados con la seguridad ciudadana y a su vez será un espacio de análisis para producir mejoras concretas en la prevención del delito”, resaltó el Intendente, quien detalló que en la Facultad de Derecho de la UNLZ se dicta la licenciatura en Seguridad. “La producción de conocimiento técnico será fundamental y la incorporación de los últimos avances de la inteligencia artificial permitirá procesar información del mapa del delito”, añadió.

“Desde la Universidad queremos aportar y ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Lomas de Zamora”, agregó Molea, en tanto que Vazquez señaló que “asumo la presidencia del Consejo de Seguridad y Justicia local con una gran responsabilidad y quiero comprometer a toda la comunidad universitaria, docentes, investigadores, estudiantes y graduados para poder, entre todos, con los actores del territorio y de manera sinérgica, sumar desde la articulación y desde lo técnico y formativo a este proceso”.