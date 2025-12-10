Apareció la placa que recuerda al Bombero José María Sánchez

Se trata de un hecho que trascendió en redes sociales en las últimas horas y que había generado fuerte repudio por parte de los vecinos, que no podían creer hasta donde llegaba la crueldad de los malvivientes por un pedazo de bronce. Es importante resaltar que el material sustraído no llegó en perfectas condiciones, aunque lo importante es que lo arreglarán y lo devolverán al sitio del cual no se tendría que haber quitado.

La noticia se conoció durante la mañana de este miércoles, cuando la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Quilmes informaron que la placa en conmemoración al Bombero Sánchez, que estaba en el monolito ubicado justamente en la calle que lleva su nombre y la intersección con las vías, había sido restituida por un hombre que se dedicaba a comercializar metales de todo tipo en el distrito.

Los mismos malvivientes que la robaron se la llevaron para saber si podían obtener un beneficio económico, y este rápidamente se dio cuenta que era proveniente de un robo. Es por ello que decidió comunicarse con los rescatistas y entregárselas nuevamente para que la colocaran otra vez en el monolito. Es importante resaltar que a la misma le faltaba el escudo identificatorio de los bomberos.

José María Sánchez murió el 18 de diciembre de 1956 al intentar desactivar una bomba que había sido colocada en las vías del tren para dañar esa infraestructura y provocar una tragedia. El bombero decidió otorgar su vida para que esto no sucediera y el municipio lo homenajeó poniendo su nombre a una calle y con este monumento en el cual suelen dejarle flores para recordarlo.