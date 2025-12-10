Incendio en comercio céntrico de Quilmes obligó a realizar numerosas evacuaciones

Se trata de un episodio que conmocionó a la comunidad en uno de los puntos comerciales de SerBazares y que tuvo pendientes a los lugareños por la posibilidad de que el fuego alcanzara a otros negocios, algo que no terminó pasando. Lo cierto es que la tristeza es muy grande y desde la entidad manifestaron que están “rotos” no solo por el siniestro, sino por la época del año en la cual esto ocurre.

Todo comenzó pasadas las 15.15 del martes, en el espacio situado sobre la peatonal Rivadavia entre Moreno y San Martín, a pocos metros de la estación de trenes de Quilmes. Según indicaron a las autoridades, tuvieron problemas en el depósito y empezó a notarse una gran humareda que colmó todo el interior. Tuvieron que llamar a los Bomberos Voluntarios locales y cinco dotaciones acudieron a toda velocidad para empezar a controlar el incidente.

Al llegar estos, no pudieron avanzar con los vehículos de gran porte ya que en el medio estaban las marquesinas y un puesto de diarios y de flores impedía el paso. Es por ello que desde las bocacalles sacaron las mangueras y se dirigieron a pie hasta la puerta del sitio donde se estaba desarrollando el foco ígneo.

Estuvieron batallando durante varias horas, ya que el comercio tiene tres pisos que quedaron dañados. Sufrieron pérdidas materiales totales y hasta tuvieron que evacuar a los vecinos de los edificios aledaños y a los comerciantes de los costados, ya que no tenían certezas de hasta donde podía avanzar el fuego en tan poco tiempo. Milagrosamente, no se registraron heridos y solo algunas personas sufrieron por inhalación de humo, aunque no pasó a mayores.

“Estamos rotos pero eso nos hace humanos. Donde algunos ven solo un local, nosotros vemos un alma destruida porque a cada SerBazares le ponemos alma, cuerpo y corazón. Donde algunos hablan sin saber, nosotros vemos un sueño quemado. Agradecemos a Dios que nada de todo lo malo que podría pasar haya pasado. Porque sí, esto es malísimo. Pero lo material siempre lo conseguimos con esfuerzo y trabajo, y eso no va a ser la excepción”, indicaron desde la empresa con un comunicado a través de sus redes sociales oficiales.

“Esta vez, nosotros te necesitamos a vos. El agradecimiento es total hacia los bomberos, policías, comerciantes que se acercaron a ayudar pero sobre todo que nos acompañaron con respeto. Y sobre todo, hacia nuestro equipo, que hasta último momento intentó defender Rivadavia 119. Los esperamos en Lavalle 576 y en Alem esquina Hipólito Yrigoyen. Ahí nos encontraremos”, cerraron.