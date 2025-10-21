Apresaron a un hombre acusado de matar de un balazo al perro de una vecina

Se trata de un hecho que conmociona a la comunidad mascotera, a la cual le preocupan seriamente este tipo de casos, que vulneran los derechos de los animales. Es importante resaltar que si bien la ley los ampara y protege, los casos de violencia siguen apareciendo tanto contra perros, gatos, caballos, aves y todo tipo de especie que se pueda encontrar en la zona y alrededores.

En esta oportunidad, una mujer llamó al 911 en Berazategui debido a que su perro yacía muerto con un orificio de bala en el frente de su vivienda. Es por ello que agentes policiales se apersonaron en la calle 131 entre 6 y 7 y se entrevistaron con la damnificada, que les explicó la situación con muchísimo dolor. Según su relato, su can se le escapó y al rato apareció tirado ahí con el balazo.

Escuchó el impacto y cuando salió, los vecinos le indicaron que el tirador era un sujeto que vivía en la misma cuadra, identificado como Juan Ramón García. Con la debida autorización del fiscal Christian Granados, los agentes allanaron de urgencia el domicilio del agresor y lo capturaron. Este no opuso resistencia y le secuestraron un revólver calibre 32 con una munición y dos fundas para guardar armas de fuego.

El cuerpo del perrito fue trasladado a la morgue judicial veterinaria para hacer una necropsia y el caso está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Berazategui. El detenido está acusado no solo por infringir la Ley de Maltrato Animal sino que también por llevar adelante los delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y portación de arma de uso civil”.

Vecinos del barrio salieron al cruce e indicaron que el sujeto tiene un perfil violento desde hace tiempo y que si bien este indicó que le disparó para separarlo de una pelea con otros perros, nada justifica el lamentable accionar.