Argentina, medalla de plata en el Sudamericano de basquet U17

No pudo ser para el combinado albiceleste en Paraguay, donde contó con presencia de la región a lo largo de la competencia. El rival tomó una ventaja rápida pero el conjunto nacional nunca bajó los brazos e intentó revertir el resultado hasta la chicharra final. De todas maneras, logró el objetivo principal de clasificar a la AmeriCup 2026 y asegurar un año más de trabajo para la camada. Durante la ceremonia de premiación, Benjamín Pettovello fue elegido en el quinteto ideal del torneo.

Argentina pegó primero en una final de alto voltaje y buen ritmo. De la mano de su perímetro, logró una ventaja de cuatro que duró poco. De inmediato, Brasil metió un parcial de 14 a 0 y lo dio vuelta para cerrar arriba el primer cuarto 25 a 17. En el segundo cuarto el juego comenzó a ponerse cuesta arriba. Los vestidos de verde y amarillo siguieron efectivos de larga distancia y no se encontró caminos en ataque para responder. La defensa del elenco nacional no pudo contener los embates de un rival que evidenció otro parcial de alto goleo y sacó veinte de cara al entretiempo (51 a 31).

A la vuelta de los vestuarios Brasil mantuvo su intensidad defensiva sacando de ritmo y de ángulos al seleccionado. Por eso la máxima llegó a 24 en el comienzo del tercer período. Pero a partir de ahí, Argentina metió un parcial de 12 a 0 que luego se convirtió en 16 a 2, para ponerse a diez. El envión se produjo con efectividad en los lanzamientos y agresividad defensiva que provocó anotaciones de ataque rápido. Pero en los dos minutos finales, Brasil certificó su propia ráfaga de 9 a 0 y recuperó una ventaja tranquilizadora de cara al cierre.

Argentina arrancó el último capitulo corriendo, así pudo descontar y ganar en optimismo. Pero Brasil no tardó en ajustar en ataque y manejar los tiempos. La ventaja fue demasiado grande para lograr una nueva remontada y el rival fue preciso en momentos oportunos para poner cifras definitivas y quedarse con el título.

Joaquín Caumo fue el goleador del equipo con 23 puntos, acompañado por los 13 con siete rebotes de Santiago Pettinaroli y las 12 unidades de Bautista Gobetti. Argentina tuvo una jornada irregular en sus lanzamientos, con 31% en triples y 14/27 en triples.