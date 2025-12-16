Racing se llevó el clásico zonal en la Liga Argentina de básquet

Un desenlace de ensueño, porque todas las fichas conjugaron perfectamente para construir un cierre tremendo, que activó una desbordante alegría por parte del club de Avellaneda a domicilio. A pesar de cierta adversidad, de ir casi siempre de atrás en el marcador, la visita encontró el punto exacto para golpear en el instante decisivo y festejar.

La Academia concretó un triunfo resonante ante el otro combinado de la zona sur del conurbano bonaerense, dado que lo venció con un cierre estelar, porque recién pasó al frente con ese doble y falta de Fuenmayor, con 21 segundos en el reloj. Así, redondearon un festejo sobresaliente.

A partir de este resultado, el elenco de Juan Pablo Boadaz consolidó su marca en la Fase Regular a 6 a 5, que le permite escalar en la tabla de la Conferencia Sur al octavo puesto. Por su parte, el Granate quedó con un registro 6-6 y bajó al noveno escalón, lejos del a performance de los últimos años, en los que, al menos durante la campaña inicial, se mostraba siempre en la cima de las estadísticas.

El ganador disfrutó de una tarea individual sumamente valiosa del venezolano Fernando Fuenmayor con 19 puntos y 8 rebotes, secundado por la siempre rendidora tarea de Matías Núñez con 19 unidades y 5 recobres. En el rincón perdedor se destacó Mike Henry con 21 tantos y 7 rebotes, mientras que el debutante Robert Whitfield aportó 7 puntos y 3 rebotes.

El trámite se caracterizó por la paridad en el primer tiempo, con una marcada tendencia de mayor volumen de posesiones de Lanús, que se fundamentaron en su capacidad de atrapar rebotes ofensivos, pero que no logró traducir en el tanteador, por una efectividad exigua, principalmente en triples (4/17). Por su parte, Racing se mantuvo con las resoluciones de Núñez y Fuenmayor en la pintura, por eso el entretiempo arribó con una leve ganancia 46 a 43 del local.

Tras las charlas en vestuarios, la Academia se adelantó el tanteador 50 a 49, a los tres minutos. Sin embargo desde ese punto no volvió a manejar el tanteador. Asimismo, el Grana batalló con sus inconsistencias, pero se las ingenió para mantenerse al frente con el desnivel de Henry, el trabajo incansable de Franchino y las acciones de Merchant, por lo cual cerró el tercer cuarto arriba 65 a 63.

En el último capítulo se experimentaron las emociones más intensas, con un marcaje sumamente friccionado de ambos elencos. Lanús amagó con tomar las riendas definitivas del control, pero se topó con decisiones equívocas o imposibilidad de convertir las segundas chances en anotaciones, como cuando se adelantó 76 a 69, a falta de cuatro minutos. El equipo de Avellaneda mejoró y continuó batallando, hasta que Galo Terrera se resarció de una pérdida por no reponer en cinco segundos y le robó la bola fundamental a Henry, que terminó en el doble y falta de Fuenmayor, con 21 segundos en el reloj. Lanús tuvo sus chances, pero las dilapidó, por lo cual Racing se quedó con una victoria sumamente importante.