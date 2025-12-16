Polémico aumento de tasas en Lanús

Además, la ordenanza establece que la tasa de servicios generales podrá ser modificada por inflación y a decisión del Departamento Ejecutivo. Además, las nuevas tasas al combustible y a supermercado quedaron igual.

En ese marco, el concejal oficialista Omar Galdurralde se pronunció sobre la iniciativa, pero no logró clarificar dudas ni entró en detalle: "Buscamos simplificar, la TSG tiene incrementos que van de 5 mil pesos a 20 mil respetando pedirle más a los que más capacidad tienen. La TSH no tiene modificación. Todo lo aprobado en el presupuesto de este año se ve en la calle. Falta pero se hizo mucho. Hay ajuste producto de la inflación. Preocupa que no repunte la actividad económica", manifestó.

Asimismo, el concejal del PRO y ex secretario de Economía de la intendencia de Néstor Grindetti, Damián Schiavone reclamó: "Por ley lo deberíamos haber sabido el 31/10 y a hoy no lo vimos el presupuesto. Ahora tenemos que votar a ciegas. Para qué quiere el intendente subir la tasa. Todavía no llegó nadie a explicarlo".

Posteriormente, cuestionó que se vuelven a cobrar derechos de habilitación que habían eximido lo que representa un trámite más. Además contó que cambia el régimen único para pequeños contribuyentes con ahora un vencimiento mensual cuando era 3 veces por año.

El edil mostró su indignación porque continúa la tasa del 6 por ciento a los supermercados lo que encarece los productos para los lanusenses así como la tasa del 2 por ciento al combustible. "Pedimos que se baje un poco la presión fiscal al sector productivo", sentenció.

A modo de cierre, concluyó que que la TSG indica un aumento del 20 además de la inflación y los mínimos suben hasta un 467 por ciento: "Hay muchas facultades delegadas al Departamento Ejecutivo como cambiar el valor del módulo". También se refirió al ajuste por inflación a las alícuotas que es cobrar 2 veces cuando ya esta incluido eso. Seguimos expulsando a que se invierta en Lanús. El discurso es contradictorio con el proyecto.