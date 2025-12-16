Claypole se rearma para la Copa Argentina y la Primera C con tres incorporaciones y varias renovaciones

El equipo dirigido por Roque Drago ya concretó tres incorporaciones. Se suma Alejo Klipauka, un volante de 21 años que proviene de Liniers. Desde Luján llega el delantero Tomás Luján, de 25 años. Además, el arco se refuerza con Joaquín Cabrera, de 24 años, quien llega a préstamo desde Sarmiento de Junín tras su paso por El Linqueño.

En contraste con las llegadas, se confirmó una baja sensible: el arquero Tomás Tello, pieza clave en la obtención del Reducido al contener un penal decisivo en la final ante Deportivo Español. El portero de 24 años, que disputó 29 partidos durante el año, no continuará en la institución tras su llegada en 2024 desde UAI Urquiza.

Finalmente, el club confirmó una gran cantidad de renovaciones para mantener la base campeona, incluyendo a: Rodrigo Campanelli, Sergio Acosta, Federico Cruz, Sebastián Alejandro, Aaron Caraballo, Jonathan Benítez, Rodrigo Ortíz, Axel Paiva, Pablo Almada y Facundo De Nicola.