Aprobaron proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios públicos a distintas entidades

“Es un proyecto que tiene una profunda justicia social y que se da en un contexto en el que las tarifas se volvieron impagables. No puede ser que un club, una escuela o un hospital tenga que elegir entre ayudar a la gente o pagar la boleta. Eso pasa cuando se deja todo librado a la lógica del mercado”, señaló Tignanelli. Y afirmó que “es necesario resguardar el entramado social y comunitario que sostienen estas organizaciones, por lo que cortarles los servicios afecta directamente el bienestar de la comunidad”.

Según la nueva ley, no solo se impide la interrupción de servicios esenciales ante eventuales deudas, sino que también obliga a las empresas prestatarias a ofrecer planes de pago accesibles para que estas instituciones puedan regularizar su situación financiera. El objetivo principal de la normativa es evitar que las subas tarifarias o dificultades económicas pongan en riesgo la operatividad de espacios que cumplen un rol social, cultural y sanitario vital para la comunidad.

En este marco, la ley estipula sanciones económicas para las empresas prestatarias de servicios que no cumplan con la prohibición de corte en esas instituciones protegidas. Esta aprobación representa un fuerte respaldo a las entidades de bien público que, en general no cuentan con altos presupuestos, pero que a la vez, son fundamentales dentro de la comunidad en todo lo que se refiere a asistencia y desarrollo, en un contexto socio económico muy complicado que atraviesa la Argentinas bajo las actuales políticas del gobierno nacional.