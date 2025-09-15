San Telmo venció 3 a 1 a Central Norte y volvió a sonreír en la Isla Maciel

El partido comenzó con protagonismo visitante. Central Norte se mostró más punzante en los primeros minutos y generó un par de aproximaciones que inquietaron a la defensa local, aunque le faltó eficacia en la definición. San Telmo, de a poco, fue encontrando respuestas: un disparo de Curcio, que se desvió en Castilla y dio en el palo, encendió la ilusión de que podía equilibrar el trámite.

A los 26 minutos llegó la apertura del marcador para el dueño de casa. Tras un lateral al área, la defensa salteña no logró despejar con claridad y Rodrigo Cocimano apareció con un derechazo cruzado que venció la resistencia de Maino. Fue el primer grito de la tarde y un envión anímico para un Candombero que necesitaba recuperar confianza.

En el arranque del segundo tiempo, Telmo pegó de nuevo. A los 9 minutos, Javier Ojeda luchó una pelota dentro del área, ganó en la disputa y, con el arco a su merced, empujó la pelota para el 2 a 0. El local parecía encaminarse hacia una tarde tranquila, pero Central Norte reaccionó. A los 19, Ferreyra sorprendió con un remate potente desde media distancia que dejó sin chances a Tello y volvió a meter a la visita en partido.

El descuento generó un momento de incertidumbre, aunque el equipo de Bianco no se dejó arrastrar por los fantasmas recientes. Lejos de replegarse, mantuvo la presión en campo rival y buscó ampliar la ventaja. La recompensa llegó a los 40 minutos: nuevamente Ojeda fue protagonista, esta vez con un disparo desde afuera del área que se metió junto a un palo y desató el festejo definitivo en la Isla.

El 3 a 1 cerró un triunfo importante para San Telmo, no en términos de clasificación —ya no tiene posibilidades de ingresar al Reducido—, pero sí en lo emocional, al cortar la seguidilla de derrotas que había golpeado al plantel y a la hinchada. El equipo mostró carácter para recuperarse tras el descuento de la visita y no dejó dudas en el tramo final del partido.

Con este resultado, el Candombero encontró un poco de alivio en una campaña irregular que lo mantuvo lejos de los primeros planos. Central Norte, en cambio, se fue con bronca por no aprovechar su buen arranque y por los errores defensivos que le costaron caro.

La próxima cita de San Telmo no será sencilla: visitará a Gimnasia de Mendoza, líder de la competencia, en un desafío que servirá para medir hasta dónde puede sostener este envión anímico. En la Isla, al menos por esta jornada, volvió la sonrisa.