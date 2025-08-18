Argentino de Quilmes cayó y Cecconato apuntó a la falta de definición

Más allá de la derrota, el técnico fue claro al señalar dónde estuvo la mayor falencia del equipo: "Creamos muchas situaciones, ya venimos creando muchas situaciones que es bueno, pero hay que concretarlas. Si no, pasa lo que nos pasó".

Consultado sobre lo que rescata del rendimiento, Cecconato destacó la identidad de juego que intenta sostener en un torneo donde muchas veces prima la fricción: "Intentamos siempre con nuestras armas, intentamos jugar al fútbol en una categoría donde se juega poco. Pero estoy conforme con los chicos, hicieron un gran esfuerzo y ahora hay que ir por la revancha la semana que viene".