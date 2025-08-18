Argentino de Quilmes cayó y Cecconato apuntó a la falta de definición

El Mate perdió un partido que parecía controlado. El entrenador valoró la entrega de sus dirigidos, pero reconoció que el equipo debe mejorar en la efectividad de cara al arco rival.
El entrenador de Argentino de Quilmes, Fabián Cecconato, analizó la derrota de su equipo tras un partido que dejó sensaciones encontradas. "Sabíamos que iba a ser complicado. Creo que tuvimos un muy buen primer tiempo y después nos encontramos con el gol de ellos enseguida de que empezó el segundo tiempo. Lo fuimos a buscar, lo empatamos y me parece que en ese momento estaba más para nosotros. Pero bueno, el tiro libre nos encontró con alguna equivocación ahí en la marca y llegó el gol. Después lo fuimos a buscar y en el contragolpe ellos lo definieron. Creo que habíamos hecho un buen partido hasta el empate, después por ahí nos desordenamos un poco", explicó.
Más allá de la derrota, el técnico fue claro al señalar dónde estuvo la mayor falencia del equipo: "Creamos muchas situaciones, ya venimos creando muchas situaciones que es bueno, pero hay que concretarlas. Si no, pasa lo que nos pasó".
Consultado sobre lo que rescata del rendimiento, Cecconato destacó la identidad de juego que intenta sostener en un torneo donde muchas veces prima la fricción: "Intentamos siempre con nuestras armas, intentamos jugar al fútbol en una categoría donde se juega poco. Pero estoy conforme con los chicos, hicieron un gran esfuerzo y ahora hay que ir por la revancha la semana que viene".
comentar