Ariel Guevara, el DT de Temperley que será la cara del Real Frontera de Venezuela

Será su segunda experiencia en tierra bolivarianas, ya que en su anterior paso por el país del Norte de Sudamérica dejó su huela en ULA, donde con un más que modesto equipo logró salvar al club del descenso y complicó a los grandes de la categoría. Esa experiencia fue la que llamó la atención de muchos y que terminó abriendo una segunda puerta en la misma liga.

"Estoy muy agradecido con el presidente (de Real Frontera), Sergio Lizarazo, con los dirigentes de la liga y con las autoridades de Táchira, que me hicieron sentir muy cómodo desde que llegué. Este es un paso muy importante en mi carrera y deseo que toda la gente de Real Frontera nos acompañe y apoye", afirmó el ex volante central de Temperley, Paraguayo y Claypole, entre otros.

Corta edad, larga carrera

Tras terminar su carrera como futbolista, Guevara comenzó inmediatamente como entrenador y sus métodos como su capacidad de trabajo le valieron un rápido reconocimiento. Algunos de los nombres que hoy Temperley puso en vidriera llevan su sello. Pedro Souto, Agustín Toledo, Tobías Reinhart, Franco Díaz, Juan Gabriel Frías y Franco Sosa, entre muchos otros, lo reconocen como quien más influyó en su formación.

Luego fue ayudante de campo en Nueva Chicago, Alvarado de Mar del Plata, Almagro, y en Motagua de Honduras, donde también fue reconocido por su trabajo. Esta será su segunda experiencia en una liga que está desarrollándose lentamente y que, de la mano de algunas grandes actuaciones de sus selecciones nacional, de a poco va concitando más y más la atención de mundo fútbol.

Es por eso que su presencia no será únicamente un camino en el banco de los suplentes, sino que también será el encargado de desarrollar el proyecto integral de Real Frontera, un equipo que quiere poner a otro equipo del estado en la máxima categoría. Con nombres importantes del fútbol local y algunos muy relevantes a nivel proyección provenientes del Táchira, la Real va por un salto de calidad.

Una rareza y una apuesta

Guevara tendrá dentro del plantel nada más y nada menos que al "Vinicius Colombiano". Se trata de Ricardo Rincón, un streamer de Colombia, que se destaca por su peculiar parecido físico con el extremo brasilero del Real Madrid. Pero no solo hay una similitud estética, sino que el cafetero también se destaca dentro del terreno de juego y, a sus 24 años, buscará comenzar una carrera profesional de la mano de Real Frontera.

Para muchos, la combinación con Guevara será ideal, dado que su rol como formador y su capacidad como entrenador puede ser lo que necesita el streamer venezolano para dar sus primeros pasos. A diferencia de lo sucedido con Spreen en Deportivo Riestra, no se trata de una mera estrategia de marketing, dado que el colombiano es un atleta por fuera de su rol en los medios y firmó un contrato, por lo que será parte del plantel a lo largo de la temporada, y no será sólo una aparición para las redes.