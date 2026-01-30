Cocaína en niños: cómo están los hermanos de Balcarce y qué investiga la Justicia

“Los niños están bien, a la espera de lo que resuelva la Justicia”, explicó el profesional, quien precisó que la intervención médica se inició luego de que la madre denunciara un episodio de violencia de género y alertara que sus hijos podrían tener droga en el organismo. A partir de esa situación se realizaron los estudios correspondientes, que arrojaron resultados positivos de cocaína y marihuana.

Reino informó que en las últimas horas se avanzó con estudios complementarios, entre ellos controles de cardiología infantil, con el objetivo de evaluar posibles consecuencias físicas y también el impacto psicológico en los menores.

En diálogo con Radio Líder, el director del hospital detalló la evolución del cuadro: “Son niños que tienen entre 13 años y dos meses. A seis de ellos se les volvieron a tomar pruebas y tres ya están dando negativo”.

El médico aclaró además que, según la información recabada hasta el momento, la madre (que también dio positivo de cocaína) no se encontraba amamantando, por lo que será la Justicia la encargada de determinar cómo la sustancia llegó a los cuerpos de los menores. “Nosotros nos abocamos estrictamente a la parte de salud”, remarcó.

En el plano judicial, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del padre, quien quedó alojado en la Unidad N°15 del penal de Batán. La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”.

Actualmente, los hermanos permanecen bajo el cuidado del Servicio Local de los Derechos del Niño, mientras los investigadores avanzan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el consumo de drogas y definir las responsabilidades penales correspondientes.