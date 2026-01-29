Santa Teresita: encuentran muerto a un hombre que había desaparecido cerca del muelle

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Mariano Aredondo, se sumergió este miércoles junto a su novia y ambos comenzaron a ahogarse luego de ser arrastrados por la corriente.

La mujer logró ser rescatada por los guardavidas, pero el damnificado no fue localizado, motivo comenzaron una búsqueda de emergencia.

En el operativo participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y personal municipal, con apoyo de gomones y un helicóptero.

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense, los prefectos y la División Drones hallaron el cuerpo sin vida a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas.

En el lugar, la bandera roja permanecía izada sobre el mar, a metros del muelle, en una señalización que advertía sobre el riesgo extremo para los bañistas. Incluso fuentes del Partido de la Costa detallaron que habían reforzado la recomendación de ingresar al agua únicamente en los sectores que estaban habilitados y que se respetara el código de banderas.

Sin embargo, pese a la advertencia, numerosas personas se adentraban en el agua en una jornada de playas colmadas de turistas.

El fiscal Pablo Gamaleri, de la UFID N°11, intervino en el caso, ordenó la práctica de una autopsia y la presencia de Policía Científica en la escena. Aredondo era panadero, residía en el partido bonaerense de Lanús y estaba de vacaciones en la Costa.