Descubren un desarmadero clandestino oculto tras la fachada de una carnicería

Al ingresar al establecimiento "La Estancia", ubicado en Av. San Martín y San Luis, para realizar la inspección correspondiente, los efectivos se encontraron con que el comercio incumplía normas sanitarias básicas y, en realidad, servía como pantalla para el almacenamiento y desguace de vehículos de origen ilícito.

La sorpresa mayor ocurrió al inspeccionar la cámara frigorífica del comercio, espacio que originalmente debía estar destinado a la conservación de productos cárnicos. En su interior, los uniformados hallaron diversas piezas de vehículos, incluyendo motores, puertas y otros componentes de rodados con numeraciones adulteradas o pedidos de secuestro vigentes.

La acumulación de carne en descomposición junto a los metales y lubricantes de las piezas mecánicas era lo que generaba el intenso olor que terminó delatando la maniobra delictiva ante los vecinos y la policía.

Como resultado del operativo, el local fue clausurado de inmediato y los elementos hallados fueron incautados para ser sometidos a las pericias de rigor.

Los responsables del comercio quedaron a disposición de la justicia bajo cargos vinculados a la infracción de la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la venta de sus autopartes, además de las causas penales correspondientes por encubrimiento y posible participación en el robo de los vehículos hallados.

Este procedimiento destaca la importancia de las denuncias vecinales por irregularidades comerciales, que en este caso permitieron desbaratar una estructura dedicada al mercado ilegal de repuestos.

Las autoridades municipales y policiales continúan con las investigaciones para determinar si esta carnicería formaba parte de una red más amplia de desarmaderos con conexiones en otros puntos del distrito de Almirante Brown y zonas aledañas del Conurbano Bonaerense.