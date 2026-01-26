Arsenal reforzó su defensa con la llegada de Rodrigo Delvalle y Mariano Del Col

El central paraguayo con pasado en Cerro Porteño y el experimentado lateral proveniente de Talleres firmaron sus contratos con el club de Sarandí.
Arsenal de Sarandí continúa acelerando en el mercado de pases para darle forma al plantel que competirá en la temporada 2026 de la Primera Nacional. En las últimas horas, la comisión directiva confirmó el arribo de dos defensores que prometen brindarle solidez y experiencia a la última línea. El primero es el paraguayo Rodrigo Delvalle, un marcador central de 24 años formado en la cantera de Cerro Porteño y con rodaje en equipos como Sportivo Trinidense y Sol de América. Delvalle llega en condición de jugador libre y estampó su firma en un contrato extenso que lo liga a la institución del Viaducto hasta diciembre de 2027.
La segunda incorporación es un nombre conocido en el ascenso argentino: Mariano Del Col. El lateral derecho de 33 años arriba a Sarandí tras su paso por Talleres de Remedios de Escalada y cuenta con un currículum envidiable que incluye experiencias en Chacarita, Boca Unidos, Estudiantes y el fútbol de ascenso en Italia. Del Col, quien también llega con el pase en su poder, selló su vínculo hasta diciembre de 2026. Con estas contrataciones, el director técnico Fabián Lisa ya dispone de nueve refuerzos, sumándose a los nombres de Joaquín Ochoa Giménez, Julián Lobelos, Ivo Kestler, Lautaro Brienzo, Alexis Vega, Luca Franco y Thiago Schiavulli.
Además de las caras nuevas, Arsenal apuesta por la preservación de su patrimonio y la continuidad de los jóvenes valores formados en sus divisiones inferiores. Desde el club confirmaron las renovaciones de Alexis Payés y Nahuel Frascone, quienes extendieron sus respectivos contratos hasta diciembre de 2028. Esta decisión estratégica busca darle estabilidad a un plantel que ha sufrido una profunda renovación tras el receso, equilibrando la llegada de futbolistas con recorrido internacional, como el caso de Delvalle, con la permanencia de los baluartes locales que conocen el sentido de pertenencia de la institución de Sarandí.
