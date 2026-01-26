Arsenal reforzó su defensa con la llegada de Rodrigo Delvalle y Mariano Del Col

La segunda incorporación es un nombre conocido en el ascenso argentino: Mariano Del Col. El lateral derecho de 33 años arriba a Sarandí tras su paso por Talleres de Remedios de Escalada y cuenta con un currículum envidiable que incluye experiencias en Chacarita, Boca Unidos, Estudiantes y el fútbol de ascenso en Italia. Del Col, quien también llega con el pase en su poder, selló su vínculo hasta diciembre de 2026. Con estas contrataciones, el director técnico Fabián Lisa ya dispone de nueve refuerzos, sumándose a los nombres de Joaquín Ochoa Giménez, Julián Lobelos, Ivo Kestler, Lautaro Brienzo, Alexis Vega, Luca Franco y Thiago Schiavulli.

Además de las caras nuevas, Arsenal apuesta por la preservación de su patrimonio y la continuidad de los jóvenes valores formados en sus divisiones inferiores. Desde el club confirmaron las renovaciones de Alexis Payés y Nahuel Frascone, quienes extendieron sus respectivos contratos hasta diciembre de 2028. Esta decisión estratégica busca darle estabilidad a un plantel que ha sufrido una profunda renovación tras el receso, equilibrando la llegada de futbolistas con recorrido internacional, como el caso de Delvalle, con la permanencia de los baluartes locales que conocen el sentido de pertenencia de la institución de Sarandí.