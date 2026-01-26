"No hay paz sin justicia social": Monseñor Lugones encabezó la fiesta patronal de la diócesis de Lomas

La misa fue presidida por el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones, y concelebrada por el obispo auxiliar, monseñor Fernando Rodríguez, el obispo emérito de Venado Tuerto, monseñor Gustavo Help, y el clero local. El evento contó con la presencia del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto a autoridades provinciales y municipales.

Durante la celebración, Lugones pronunció un mensaje de fuerte contenido social, evocando las enseñanzas del Papa Francisco. El obispo subrayó la necesidad de recuperar la "cultura del encuentro" y la "amistad social" en el contexto actual del país. Previamente había expresado que "a la Virgen María le pedimos el don de la paz y el deseo de que seamos constructores de la paz".

"Sabemos que no hay paz sin justicia social, y esto no lo hemos inventado ahora porque somos comunistas, es la enseñanza social de la Iglesia a la cual le llamamos Doctrina Social de la Iglesia", sostuvo Lugones, enfatizando que la paz es una construcción colectiva que requiere "poner el hombro".

La festividad patronal sirvió también como marco para la transición pastoral de la diócesis. Tras finalizar el Año Santo Jubilar, la Iglesia de Lomas de Zamora se encamina hacia un "Tiempo Vocacional" que se extenderá hasta el 2028.

En ese sentido, el 16 de marzo, en la fiesta de San José Gabriel del Rosario Brochero, se realizará una Eucaristía de acción de gracias que dará cierre formal al Año Vocacional previo.

La advocación de Nuestra Señora de la Paz tiene una profunda raíz histórica en la región. La imagen, traída desde Barcelona, España, cumplió recientemente 160 años de su entronización en el templo de la catedral.

Desde la creación de la diócesis en 1957, la Virgen de la Paz es la patrona de Lomas de Zamora, que incluye también a los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría, San Vicente, Presidente Perón y Almirante Brown.

Al finalizar la misa, la tradicional procesión con la imagen de la Virgen recorrió las calles céntricas, acompañada por fieles de todas las comunidades que componen la diócesis, cerrando una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico regional.