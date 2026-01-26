Segovia volvió a Lanús y su futuro es una incógnita para 2026

El joven volante había recalado a préstamo en el club de Santiago del Estero, pero finalmente retornó a la entidad de la zona sur del conurbano bonaerense.
El joven volante Alexis Segovia había sido anunciado como nuevo refuerzo de Central Córdoba hace algunos días, algo que se concretaría en condición de préstamo, como había ocurrido durante 2024. La idea era que fuese por un año, con opción de compra, pero finalmente volvió a las filas del Granate mientras se transitan las primeras labores de competencia en el fútbol argentino.
Este lunes, se confirmó que el exponente se sumará nuevamente a los entrenamientos en el plantel comandado por Mauricio Pellegrino, ya que la institución de Santiago del Estero no abonó el cargo por la cesión a préstamo.
Ante ese panorama, habrá que aguarda por una definición para saber qué determinación tomará la dirigencia con respecto al futuro inmediato del joven en este mercado de pases dado que para el cuerpo técnico había perdido terreno con la vuelta de Lucas Besozzi y por la reconsideración de Bruno Cabrera en la alineación con la mira al intenso itinerario que se avecina.
Segovia había salido dos veces a préstamo de Lanús: primero, para jugar en Arsenal de Sarandí, donde no tuvo demasiado participación. Luego, había pasado a Central Córdoba, donde, si bien no tuvo tanta continuidad en el equipo titular, formó parte y alternó en el equipo que fue campeón de la Copa Argentina en 2024.
Durante el año pasado tuvo acción en Lanús, aunque no encontró la regularidad deseada y terminó perdiendo terreno ante otras opciones, más allá que contó con chances como para aparecer en escena.
