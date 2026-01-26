Segovia volvió a Lanús y su futuro es una incógnita para 2026

Este lunes, se confirmó que el exponente se sumará nuevamente a los entrenamientos en el plantel comandado por Mauricio Pellegrino, ya que la institución de Santiago del Estero no abonó el cargo por la cesión a préstamo.

Ante ese panorama, habrá que aguarda por una definición para saber qué determinación tomará la dirigencia con respecto al futuro inmediato del joven en este mercado de pases dado que para el cuerpo técnico había perdido terreno con la vuelta de Lucas Besozzi y por la reconsideración de Bruno Cabrera en la alineación con la mira al intenso itinerario que se avecina.

Segovia había salido dos veces a préstamo de Lanús: primero, para jugar en Arsenal de Sarandí, donde no tuvo demasiado participación. Luego, había pasado a Central Córdoba, donde, si bien no tuvo tanta continuidad en el equipo titular, formó parte y alternó en el equipo que fue campeón de la Copa Argentina en 2024.

Durante el año pasado tuvo acción en Lanús, aunque no encontró la regularidad deseada y terminó perdiendo terreno ante otras opciones, más allá que contó con chances como para aparecer en escena.