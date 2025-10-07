Asesinan a un adolescente de Lomas en un presunto ajuste de cuentas

Recibió un disparo en la cabeza mientras charlaba con un amigo en Parque Barón, que según versiones de la familia de la víctima, era el objetivo de la agresión por un supuesto conflicto previo con el criminal.
Un adolescente, de 17 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras conversaba con un amigo en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. Su familia reclama justicia y que los autores del crimen "paguen" por "arrebatarle la vida injustamente". Además, por un lado solicitan a todos los que puedan aportar algún dato sobre el trágico suceso y, por otro, lanzaron una campaña de donaciones para colaborar con sus padres.
Según las primeras hipótesis, al joven lo mataron por error, ya que a quien querían asesinar era al otro chico, por un supuesto ajuste de cuentas. El hecho tuvo lugar el domingo por la tarde en la esquina de Famatina y Terrada, donde la víctima, identificada como Alexis Rodríguez, charlaba con su amigo.
En ese momento, se acercaron dos jóvenes en moto, quienes aparentemente conocían a la persona con la que conversaba Alexis y le reclamaban que se había quedado con dosis de cocaína. Sin mediar palabra, sacó un revólver y empezó a dispararles a ambos. Uno de esos balazos dio en la cabeza de Rodríguez, provocándole la muerte, mientras que el otro chico pudo huir y refugiarse en el interior de su casa.
La Policía Bonaerense logró la detención de un adolescente, que fue identificado como J.R., señalado como el autor del disparo que mató a Alexis. El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil Nº6 de Lomas de Zamora.
