Asesinan a un adolescente de Lomas en un presunto ajuste de cuentas

Según las primeras hipótesis, al joven lo mataron por error, ya que a quien querían asesinar era al otro chico, por un supuesto ajuste de cuentas. El hecho tuvo lugar el domingo por la tarde en la esquina de Famatina y Terrada, donde la víctima, identificada como Alexis Rodríguez, charlaba con su amigo.

En ese momento, se acercaron dos jóvenes en moto, quienes aparentemente conocían a la persona con la que conversaba Alexis y le reclamaban que se había quedado con dosis de cocaína. Sin mediar palabra, sacó un revólver y empezó a dispararles a ambos. Uno de esos balazos dio en la cabeza de Rodríguez, provocándole la muerte, mientras que el otro chico pudo huir y refugiarse en el interior de su casa.

La Policía Bonaerense logró la detención de un adolescente, que fue identificado como J.R., señalado como el autor del disparo que mató a Alexis. El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil Nº6 de Lomas de Zamora.