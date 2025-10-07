Victoriano Arenas cayó y quedó eliminado de la Copa Argentina

El partido comenzó 18 minutos demorado porque el Celeste llegó tarde al campo de juego y, pese a eso, fue el combinado de Valentín Alsina el que logró ponerse arriba en el marcador al anotar el 1 a 0 parcial mediante el tanto convertido por Jeremías Denis. De esta manera, todo se iba a definir desde la tanda de penales, dado que en el terreno Saturnino Moure fue el Gallego el que había festejado con ese tanteador.

Sin embargo, en el complemento, el equipo local llegó al tanto de la igualdad en la vuelta: Lautaro Méndez sacó un buen remate para estampar el 1 a 1. Victoriano fue en busca del segundo gol, pero Maximiliano Jerez estampó el 2 a 1 parcial y Sobre el cierre del partido David Bulacio sentenció la historia.

No hubo tiempo para más y fue derrota para el club de la zona sur del conurbano bonaerense por un 4 a 1 en el global que lo obliga ya a perfilarse para lo que sigue en el año sin fútbol. Es que con este resultado el CAVA se quedó sin chances de pelear por el cuarto cupo de la Copa Argentina, y se terminó su participación en la temporada.

La mirada se posa en 2026, con el objetivo en primera instancia de consolidar su juego, generar un ambiente positivo y soñar con luchar en la vanguardia que posibilite asomarse a la Primera B Metropolitana, y no simplemente evitar el descenso al Promocional.