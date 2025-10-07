Bilbao: "Nos preparamos para ganarle al que venga"

Berazategui avanzó en el Reducido tras eliminar a Lamadrid por penales, y el técnico contó sus sensaciones sobre cómo seguirá el camino del Naranja.
Berazategui escribió una página inolvidable en el Norman Lee. Luego de igualar 2-2 en el resultado global, el Naranja se impuso por 6-5 en los penales ante General Lamadrid y se metió en la próxima fase del Reducido por el ascenso. En una noche cargada de emoción, el equipo dirigido por Rodrigo Bilbao revirtió la serie que había comenzado cuesta arriba en Devoto.
Los goles de Matías Ruiz y Segundo Rodríguez alimentaron el sueño del conjunto del Sur, que además tuvo a Nicolás Rodríguez como figura en la tanda desde los doce pasos, donde atajó dos penales decisivos para sellar la clasificación.
El partido tuvo de todo: goles, sufrimiento, una expulsión y una entrega absoluta. Pese a quedarse con un hombre menos por la roja a Nahuel Pombo, Berazategui mostró carácter, empuje y actitud para emparejar la serie y forzar la definición desde los once metros.
Tras el triunfo, el entrenador Rodrigo Bilbao no ocultó su emoción: "Jugamos contra un gran equipo. Para mí es mi casa, es mi corazón. Sabía que si pasábamos esta fase dejábamos afuera al mejor del Reducido. Estábamos dos goles abajo y los jugadores mostraron unas ganas enormes. Con un hombre menos, tiros en los palos, tres goles… estuvimos a la altura de lo que el equipo merece."
El DT también valoró la respuesta anímica del grupo: "La expulsión de Nahuel fue un golpe durísimo, pero en el entretiempo les dije que si me hacían caso, lo íbamos a ganar. Y se dio".
Bilbao cerró con un mensaje claro de ambición: "Nos prepararemos para ganarle al que venga. Bera es candidato siempre. Estábamos golpeados, teníamos que hacernos cargo y estuvimos a la altura". Berazategui, con garra y corazón, volvió a demostrar que nunca hay que darlo por vencido.
