Bilbao: "Nos preparamos para ganarle al que venga"

Los goles de Matías Ruiz y Segundo Rodríguez alimentaron el sueño del conjunto del Sur, que además tuvo a Nicolás Rodríguez como figura en la tanda desde los doce pasos, donde atajó dos penales decisivos para sellar la clasificación.

El partido tuvo de todo: goles, sufrimiento, una expulsión y una entrega absoluta. Pese a quedarse con un hombre menos por la roja a Nahuel Pombo, Berazategui mostró carácter, empuje y actitud para emparejar la serie y forzar la definición desde los once metros.

Tras el triunfo, el entrenador Rodrigo Bilbao no ocultó su emoción: "Jugamos contra un gran equipo. Para mí es mi casa, es mi corazón. Sabía que si pasábamos esta fase dejábamos afuera al mejor del Reducido. Estábamos dos goles abajo y los jugadores mostraron unas ganas enormes. Con un hombre menos, tiros en los palos, tres goles… estuvimos a la altura de lo que el equipo merece."

El DT también valoró la respuesta anímica del grupo: "La expulsión de Nahuel fue un golpe durísimo, pero en el entretiempo les dije que si me hacían caso, lo íbamos a ganar. Y se dio".

Bilbao cerró con un mensaje claro de ambición: "Nos prepararemos para ganarle al que venga. Bera es candidato siempre. Estábamos golpeados, teníamos que hacernos cargo y estuvimos a la altura". Berazategui, con garra y corazón, volvió a demostrar que nunca hay que darlo por vencido.