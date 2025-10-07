Detuvieron a acusado de comercializar fotos y videos de pornografía infantil

La pesquisa se inició a raíz de múltiples denuncias contra este hombre que vive en la mencionada localidad quilmeña y que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones alertaban sobre su presunta participación en hechos graves que incluían el grooming y la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Autoridades judiciales tomaron cartas en el asunto y lo expusieron.

Según trascendió, el acusado utilizaba redes sociales y plataformas digitales para contactar a sus víctimas. Como si eso fuese poco, pactaba un encuentro en un determinado sitio y las llevaba a su casa, donde producía el material que luego vendía en la cibernética. Una vez culminado eso, amenazaba a sus presas para que no brindaran información a otras personas y las liberaba.

Sin embargo y por suerte, las denuncias comenzaron a llegar a las seccionales policiales quilmeñas y las respuestas no tardaron en llegar. Ante la gravedad del caso, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Ichazo, especialista en delitos sexuales contra menores de edad, y con la intervención del secretario Ángel López, recibieron al Departamento Trata de Personas para dar con el sindicado.

Se realizaron trabajos de inteligencia, rastrearon sus movimientos y vieron que vivía en Ezpeleta y que se movilizaba a diario a CABA, donde estaba su trabajo. Con esta información, el Juzgado de Garantías número 1 de Quilmes, a cargo del juez Juan José Anglese, junto al Juzgado Nacional de Rogatorias, ordenaron el allanamiento de ambos domicilios.

Durante el operativo, el sospechoso, de 35 años, fue arrestado y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Además, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, un disco rígido externo con material audiovisual de carácter explícito, y otros dispositivos electrónicos relevantes para la causa que serán peritados para la obtención de información relevante.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “Distribución de material de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes menores de 13 años”. Es importante resaltar que en el último tiempo se vio una suba en estos casos y es por dicho motivo que los agentes judiciales se muestran preocupados. También piden que los mayores controles los dispositivos de sus hijos o menores a cargo y evalúen con quien hablan y qué uso le dan a las plataformas virtuales.