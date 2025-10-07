Defensa ya piensa en Argentinos Juniors

La principal buena noticia para el cuerpo técnico tiene nombre propio: Juan Miritello. El goleador del equipo, ausente en la última fecha por un fuerte cuadro gripal, está recuperado y volverá a estar a disposición de Mariano Soso, que lo considera una pieza fundamental en el ataque.

Tras el encuentro ante el Matador, el plantel realizó el sábado trabajos regenerativos, descansó el domingo y desde el lunes retomó la rutina con tareas tácticas y de definición. En Varela saben que el desgaste físico será un factor a tener en cuenta: ante Tigre, el entrenador sólo realizó dos variantes y nueve futbolistas completaron los 90 minutos de un partido de ritmo intenso. Por eso, el DT evaluará caso por caso antes de definir la formación.

De todos modos, si el equipo responde bien durante la semana, Soso podría repetir el once titular. La idea es sostener la identidad y la solidez que el Halcón mostró en las últimas fechas, donde se afianzó como uno de los conjuntos más competitivos del campeonato.

En la tabla, Defensa suma 16 puntos y se ubica a sólo una unidad de Boca, el líder del torneo. Sin embargo, la paridad en la zona es tan ajustada que una derrota podría complicar su clasificación. Por eso, el choque ante el Bicho se perfila como una verdadera prueba de carácter para un equipo que sigue soñando en grande.