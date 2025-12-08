Provincia

Asumieron los nuevos concejales de Lomas de Zamora

La sesión preparatoria se llevó a cabo con la presencia del intendente Federico Otermín y el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja.

En el marco de una sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora y un recinto colmado de militantes, se llevó a cabo la asunción de los ediles electos el 7 de septiembre y se definieron las nuevas autoridades. La ceremonia contó con la presencia del intendente Federico Otermín, de la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vila, y del diputado nacional por La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, entre otros, quienes estuvieron en primera fila.

Por Fuerza Patria prestaron juramento Sol Tischik, Lucas Modarelli, María Graciela Chávez, Juan María Viñales, Roxana Verónica Clemente, Osvaldo Pedro Deglaue, Paula Soledad Montenegro y Gabriel Ricardo Tomás. Mientras que en representación de LLA lo hicieron Martín Norberto Uzquiza, Cecilia Celeste Gómez, Roberto Carlos Barrera, María Elizabeth Barboza. De esta manera, quedó formalmente renovada la mitad del Concejo Deliberante, donde el oficialismo mantiene una mayoría, mientras que el espacio libertario consolida su representación opositora.

"Para el Gobierno de la Comunidad la articulación con el ámbito legislativo es fundamental para impulsar buena legislación local y darle solidez a los programas que queremos que se constituyan como derechos de todos los vecinos y vecinas de Lomas", subrayó Otermín al término de la sesión, y convocó a todos "a trabajar juntos con amor por Lomas". Finalmente, los ediles designaron a Diego Cordera como presidente del Concejo Deliberante, a Graciela Chávez como vicepresidenta primera, a Andrea Martin como vicepresidenta segunda y a Carlos Vaccaro como secretario del Cuerpo.

