Habilitaron al tránsito el paso bajo nivel de Longchamps

El nuevo cruce posee un gálibo de 4,62 metros, lo que permite el tránsito de ómnibus de larga distancia y mejora la conectividad general del sector. En paralelo, se realizaron trabajos de adecuación del sistema de desagües pluviales para optimizar el escurrimiento y evitar anegamientos.

La intervención, que se terminó financiando con recursos municipales, incluyó también la construcción de veredas y rampas de acceso, garantizando accesibilidad y mejores condiciones de tránsito para peatones y personas con movilidad reducida. Asimismo, se instalaron luminarias LED que brindan mayor visibilidad y seguridad en todo el entorno.

En esta etapa, el Municipio habilitó el paso vehicular junto con el paso peatonal norte aledaño a la estación ferroviaria. Quedan pendientes los trabajos de veredas en el entorno, el paso bajo nivel peatonal del lado sur y las rampas de accesibilidad del lado norte. La obra continuará su curso hasta su finalización en los próximos 30 días.

"La apertura de este cruce es una mejora concreta para nuestros vecinos porque agiliza la circulación, brinda más seguridad y sigue fortaleciendo la integración de nuestras localidades", sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó que "continuamos avanzando con obras que transforman el día a día y que forman parte de nuestro plan integral de infraestructura diseñado para acompañar el crecimiento de Almirante Brown". Cascallares agregó que "con estas obras estructurales transformamos la realidad cotidiana de miles de vecinos, mejorándoles su calidad de vida" y le agradeció "a los trabajadores que hicieron realidad esta megaobra y a todos los vecinos por el acompañamiento".

Desde la comuna destacaron que que más de 20 mil vehículos por día ya están circulando por el nuevo bajo nivel, traza que también utilizan las líneas de colectivo 506 -ramales Gendarmería-San José por Bynnon y por Hospital- y la 79 que une Constitución con San Vicente, potenciando la prestación del servicio de transporte público. La obra forma parte del plan integral de infraestructura que lleva adelante el Municipio y que avanza en paralelo con el paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada.