Miles de vecinos se sumaron a la "Carrera X Todos" para decirle sí a la inclusión

Como es habitual cada año la iniciativa busca promover la inclusión y la participación a través del deporte, impulsando espacios donde todas las personas puedan desarrollarse y sentirse parte de la comunidad. La jornada se inició en la Plaza Guillermo Brown de Adrogué, con una participación récord de 2.685 inscriptos, de los cuales 2.150 corrieron la prueba larga, 435 la carrera corta y 100 personas con discapacidad participaron también en la modalidad corta. Asimismo, cientos de vecinos se sumaron en forma voluntaria a la actividad deportiva e inclusiva.

En ese marco Mariano Cascallares indicó que "este domingo acompañamos a los miles de vecinos que le dieron color y brillo a la edición 2025 de este tradicional encuentro de la inclusión y el deporte en Alte Brown" y destacó que "en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, chicos, abuelos, grupos de amigos y familias enteras recorrieron los 3 o los 7 kilómetros de la Carrera y nos dieron una lección de vida en el marco de la una nueva edición de la Carrera X Todos". Desde la comuna browniana destacaron, finalmente, que en el distrito el deporte adaptado cumple un rol clave en la igualdad de oportunidades y en la construcción de una sociedad más justa, empática e inclusiva.