Renuevan convocatoria al 2° Congreso de la Comunidad de Lomas

La actividad se realizará el sábado 13 de diciembre, desde las 9, en el Parque de Lomas, ubicado en Molina Arrotea y Las Lilas. La actividad es abierta a toda la comunidad y puede participar cualquier persona interesada que tenga domicilio en el distrito. Sólo es necesario completar el formulario disponible en: www.lomasdezamora.gov.ar/congresodelacomunidad2025

Durante toda la jornada se presentarán las principales acciones desarrolladas durante 2025 en áreas como seguridad, educación, salud, deporte y cultura, mientras que luego se llevarán adelante espacios de trabajo en los que se intercambiarán ideas y se diseñarán nuevas propuestas de gestión para el próximo año.

Además, los participantes podrán dialogar con representantes de distintas áreas municipales para compartir inquietudes, sumar perspectivas y aportar a la planificación de políticas públicas. En esta edición se abordarán más de quince temáticas vinculadas a adultos mayores, ambiente, comunidades migrantes, cultura, deportes, discapacidad y accesibilidad, educación, juventud, géneros y diversidad, derechos humanos, producción y comercio, salud, seguridad, clubes de barrio, comunidades de fe y hábitat, entre otros ejes centrales para el desarrollo del distrito.

La primera edición del Congreso reunió a más de 2.500 vecinos que trabajaron en 17 comisiones temáticas y aportaron a la construcción del Plan de Gobierno 2026. Este año, el Municipio vuelve a convocar a toda la comunidad, con una actividad abierta para cualquier persona que viva en Lomas de Zamora y desee sumar sus ideas para seguir consolidando el futuro del Gobierno de la Comunidad.