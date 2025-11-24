Renuevan convocatoria al 2° Congreso de la Comunidad de Lomas

El sábado 13 de diciembre se desarrollará la segunda edición de la iniciativa, en la que los vecinos podrán compartir y debatir ideas que definirán la Agenda de Gobierno 2026.
El Municipio de Lomas de Zamora renovó la invitación a todos los vecinos a participar de la segunda edición del Congreso de la Comunidad, una jornada de encuentro, debate y participación abierta destinada a seguir construyendo de manera colectiva la Agenda del Gobierno de la Comunidad para 2026.
La actividad se realizará el sábado 13 de diciembre, desde las 9, en el Parque de Lomas, ubicado en Molina Arrotea y Las Lilas. La actividad es abierta a toda la comunidad y puede participar cualquier persona interesada que tenga domicilio en el distrito. Sólo es necesario completar el formulario disponible en: www.lomasdezamora.gov.ar/congresodelacomunidad2025
Durante toda la jornada se presentarán las principales acciones desarrolladas durante 2025 en áreas como seguridad, educación, salud, deporte y cultura, mientras que luego se llevarán adelante espacios de trabajo en los que se intercambiarán ideas y se diseñarán nuevas propuestas de gestión para el próximo año.
Además, los participantes podrán dialogar con representantes de distintas áreas municipales para compartir inquietudes, sumar perspectivas y aportar a la planificación de políticas públicas. En esta edición se abordarán más de quince temáticas vinculadas a adultos mayores, ambiente, comunidades migrantes, cultura, deportes, discapacidad y accesibilidad, educación, juventud, géneros y diversidad, derechos humanos, producción y comercio, salud, seguridad, clubes de barrio, comunidades de fe y hábitat, entre otros ejes centrales para el desarrollo del distrito.
La primera edición del Congreso reunió a más de 2.500 vecinos que trabajaron en 17 comisiones temáticas y aportaron a la construcción del Plan de Gobierno 2026. Este año, el Municipio vuelve a convocar a toda la comunidad, con una actividad abierta para cualquier persona que viva en Lomas de Zamora y desee sumar sus ideas para seguir consolidando el futuro del Gobierno de la Comunidad.
