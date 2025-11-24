Correcaminata solidaria en Monte Grande por el Día Mundial de Lucha contra el Sida

La actividad solidaria tendrá el doble objetivo de visibilizar y concientizar sobre el tema y recaudar fondos para solventar los gastos de la institución que funciona desde 2001 en esa localidad de Esteban Echeverría. Las inscripciones están abiertas para las distintas distancias que propone esta competencia: 8, 4 y 1 kilómetro, en https://www.casamanu.org.ar/, o se puede realizar en la sede de la entidad, ubicada en Wieman 662, Monte Grande.

El punto de partida será el Campo Amat, ubicado en Alvear y Belgrano, Monte Grande, y la largada está prevista para las 8 de la mañana. Todos los inscriptos recibirán una remera, medalla e hidratación durante la competencia. Desde la entidad echeverriana destacaron que "una vez mas recorreremos juntos las calles de Monte Grande con nuestro mensaje de inclusión, de no discriminación, de sumar a una sociedad mas justa, esta realidad de la cual todos y todas somos convivientes".

Cabe recordar que el Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue establecida por la Organización Mundial de la Salud en 1988 para "fortalecer la solidaridad y el compromiso global en la prevención, tratamiento y lucha contra la enfermedad, a pesar de los avances significativos en el tratamiento". El objetivo principal es aumentar la conciencia sobre el VIH y el Sida, fomentar la solidaridad con quienes viven con el virus y recordar a las víctimas.