Intentó escapar de la policía, lo detuvieron y le incautaron una escopeta robada

Este episodio se dio cuando uniformados empezaron a identificar a los conductores en el límite entre Bernal y Quilmes, para pedir papeles de los vehículos y demás. Lo que no imaginaron es que el ahora imputado iba a darse a la fuga de tal manera, en una zona que es altamente transitada por los vecinos, por los peatones, por donde pasan colectivos y sobre todo muchísimos menores de edad.

Fue en Lamadrid y Avenida Vicente López, cuando los agentes se pusieron a un costado y fueron a abordar al detenido, que estaba mal estacionado. Al observar que estos se acercaban, el hombre salió a toda velocidad y fue interceptado a los pocos metros por un móvil de apoyo. En sintonía, lo sacaron del coche y lo pusieron sobre el capot, llevándose una gran sorpresa al revisar el interior del mismo.

Sobre el asiento trasero tenía una escopeta calibre 12/70 marca Rexio, serie 168016, la cual tenía pedido de secuestro activo con fecha del 20 de noviembre de 2009 en la Comisaría La Matanza Sur 3era. La causa es por un robo en la cual intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de La Matanza y se desconoce la participación del aprehendido en el mencionado ilícito, por lo que será investigado a partir de ahora.

Así las cosas, los agentes policiales lo trasladaron a la seccional 3era de Quilmes y quedó a disposición de la UFI N°4 por el delito de “Tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento”. Al ser consultado, este no especificó qué hacía en la zona, si estaba por cometer un delito o si forma parte de una banda más grande que opera en el propio distrito y en sus alrededores, otorgando falsas excusas.

A pocos metros de allí se encuentra la Clínica del Niño y más cerca aún hay un establecimiento educativo que por ser fin de semana estaba cerrado. La persecución pudo haber terminado mal pero milagrosamente no hubo heridos ni damnificados al respecto.