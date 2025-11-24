Destacan los trabajos de renovación en la plaza Santa Ana de Glew

En ese marco el intendente Mariano Cascallares, acompañado por vecinos de la zona, recorrió los trabajos realizados en la plaza ubicada en Mazzini entre Tapín y Presidente Quintana. Durante la jornada también se llevó a cabo un operativo de salud que incluyó vacunación del Calendario Nacional tanto para niños como para adultos. Además, Zoonosis Brown brindó los servicios de castración y vacunación para perros y gatos.

Por otro lado, el Jardín de Infantes 964 de Glew presentó al Concejo Deliberante un proyecto para la designación oficial del nombre de la plaza. Como resultado, el espacio fue bautizado como "Esta plaza es de todos". "Seguimos avanzando con distintas obras en todo el distrito. Aquí, en Glew, además de la plaza, inauguramos recientemente el Jardín de Infantes 964, en el barrio Santa Ana. También construimos la Casa Activa, un centro destinado a actividades para la tercera edad", destacó el jefe comunal.

Además, anunció que "estamos proyectando una nueva Plaza-Parque cerca de esta zona. Son obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos"- Del recorrido también participaron el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani, y residentes del barrio.