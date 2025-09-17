Emotivo homenaje a víctimas de La Noche de los Lápices en Lomas

La actividad se realizó en el marco del Día Nacional de la Juventud y en homenaje a los estudiantes secundarios de La Plata: María Clara Ciocchini, Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha que fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 por grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps. Días previos, había sido detenido Gustavo Calotti y el 17 de septiembre fueron secuestradas Emilce Moler y Patricia Miranda, mientras que el 21 de septiembre fue detenido desaparecido Pablo Díaz. Los primeros seis continúan desaparecidos.

El acto contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin; el ex secretario de Derechos Humanos de la nación y candidato a diputado nacional, Horacio Pietregalla Corti; además de la presencia del sobreviviente Pablo Díaz, familiares de las víctimas y el nieto recuperado número 133, Daniel Santucho Navajas que nació en cautiverio en el Pozo de Banfield. La presencia juvenil fue multitudinaria y desbordaron los stands institucionales de la Provincia y el municipio.

Durante la jornada, la Mesa de Trabajo Ex Pozo de Banfield y los jóvenes de la Escuela 31 de la localidad llevaron adelante un streaming. También se destacaron las presentaciones en vivo de diferentes expresiones artísticas.

Promediando el acto se hizo entrega de legajos reparados por el Archivo Provincial de la Memoria a familiares de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico militar detenidos en ese ex centro clandestino. También se entregaron menciones a organizaciones civiles, docentes de Fines y artistas que donaron sus obras al Espacio de Memoria.

Sobre el escenario, el ministro Juan Martín Mena afirmó "es muy emocionante ver tantos pibes de 15 y 16 años. Creo que tenemos que hacer algo más humano, más justo… logrando esa conexión entre nosotros, los jóvenes de hace 40 años y las pibas y los pibes de ahora: poder escucharlos, saber que están viviendo, que necesitan y esa conexión es nuestro principal aporte" y resaltó que "cuando vi la ficha de Claudia Falcone donde se alertaba que ella tenía pensamiento crítico y capacidad organizativa y eso era peligroso. El peligro que conlleva esa dos características fue el objetivo del sistema represor, romper con esas dos características".

A su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, resaltó que "más de 7 mil vecinos de Lomas y alrededores pudieron hacer la visita guiada en este Espacio de Memoria, donde también se dicta el Plan Fines que es nuestra manera de reivindicar a nuestros compañeros de la Noche de los Lápices que fueron secuestrados" y agregó que "si hoy las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son una realidad efectiva es gracias a la lucha de los organismos de Derechos Humanos pero sobre todo a la decisión política que tuvo Néstor y que después reforzó Cristina de poner las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía, repetición y transversalidad de las políticas públicas".

Por su parte, Pablo Díaz, afirmó que "en este centro de horror me enamoré de Claudia… Nosotros hablábamos que afuera íbamos a seguir militando, que íbamos a tomar cerveza en la plaza… La Memoria es la identidad que hoy tienen ustedes y hoy ustedes son nosotros. A mis compañeros los extraño, los tengo presente en cada charla".

Emocionado, Otermin señaló que "Lomas no olvida que secuestraron y torturaron a nuestras compañeras y compañeros. Los desaparecieron para eliminar cualquier vestigio de lucha popular para hacer un programa económico anti argentino, a favor del FMI y a costa del pueblo".

La coordinadora del Espacio para la Memoria ex Pozo de Banfield, Juana Eva Campero, destacó que "nos costó mucho tiempo que este lugar sea reconocido como Espacio de Memoria, siempre fue un pozo, el Pozo pero hoy aquí después de tanta lucha promocionamos y difundimos los Derechos Humanos con vida, amor y resistencia. Acá levantamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia".

Tras la finalización del acto se realizó un recorrido por el Espacio donde se proyectaron los trabajos del programa Futuro Memoria de los jóvenes de Lomas, se observaron videos, una muestra gráfica y se visitaron las celdas y los calabozos.