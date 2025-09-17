Detuvieron a pareja que estafó a un joven con retraso madurativo

Se trata de un caso repugnante de los cuales son responsables los aprehendidos, pero también un tercer delincuente que aún no salió a la luz y del cual esperan más información para dar rápidamente con su paradero. Lo cierto es que la familia del damnificado pasó un momento de verdadera angustia y por suerte se encaminó la solución a este dilema. Es importante resaltar que la víctima del ilícito no fue lastimada.

La secuencia tuvo lugar cuando un jovencito que padece un retraso madurativo fue increpado por un malviviente que le quitó el teléfono celular. El responsable del hecho se fugó y momentos después le vendió el móvil a esta pareja a cambio de tan solo 40 mil pesos. Estos sabían lo que estaban comprando y, como si fuese poco, al desbloquearlo entraron a las billeteras virtuales y transfirieron el dinero a una cuenta del Banco Nación que les pertenecía.

Tras la respectiva denuncia, agentes policiales y judiciales empezaron a trabajar en el caso y dieron con el paradero de dicha pareja. Cuando los detuvieron, registraron el celular y se dieron cuenta que estos lo habían formateado de fábrica para eliminar todos los datos y la evidencia que pudiera llegar a comprometerlos. Sin embargo, con la asistencia de los peritos recuperaron información clave al respecto.

Los responsables fueron trasladados a la Comisaría Cuarta de San Francisco Solano y quedaron imputados por el delito de “Encubrimiento agravado y estafa informática”. La causa la lleva adelante el fiscal Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 del Departamento Judicial de Quilmes. Este ordenó que ambos permanecieran detenidos y deberán dar explicaciones ante la Justicia para esclarecer el hecho.

Sobre el ladrón que le robó al joven con retraso no hay noticias y esperan también dar con su paradero de inmediato. La comunidad se encuentra conmocionada por este hecho que vulnera los derechos de una persona con discapacidad y los vecinos no comprenden cómo pueden robar sin importarles nada.