Cascallares: "Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y con las juventudes para continuar construyendo un futuro mejor"

El acto se desarrolló frente a la escultura ubicada en Esteban Adrogué y Avenida Espora, en el marco del Mes de las Juventudes, a cuyos pies se colocó una ofrenda floral en memoria de las víctimas.

La jornada que tiene como objetivo de mantener viva la memoria de los jóvenes y reafirmar el compromiso con la democracia y los derechos humanos, contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares, del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y de la directora del Instituto de las Juventudes, Daniela Signorelli, entre otros.

"En Almirante Brown trabajamos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y este homenaje que realizamos cada año a los estudiantes de la Noche de los Lápices es reafirmar nuestro compromiso con la Democracia y con las juventudes para continuar construyendo un futuro mejor", subrayó el mandatario.

Cabe destacar que desde 2020 la Dirección de Juventud, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Derechos Humanos llevan adelante actividades para conmemorar esta fecha.

Estas acciones buscan promover en las juventudes del distrito una reflexión crítica sobre el pasado histórico argentino, fortaleciendo los valores democráticos y proyectando un futuro con más derechos e igualdad.

Del acto participaron la delegada municipal de Adrogué, María José Zandonadi; representantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown; y delegaciones de escuelas e institutos de formación docente del distrito.