Atraparon a motochorro tras una persecución en pleno centro de Quilmes

Este episodio se da luego de una serie de robos en el casco céntrico de la ciudad. El más resonante de las últimas semanas fue a una joyería ubicada en la peatonal Rivadavia, perpetrado por tres hampones que actuaron con velocidad y precisión para llevarse una suma millonaria entre efectivo, relojes y demás elementos de valor. Es por ello que está puesta la atención en la zona y, por suerte, en esta oportunidad lograron atrapar a un sujeto que venía con la misma idea.

La secuencia tuvo inicio pasadas las 10 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un ladrón a bordo de una motocicleta que venía de cometer un ilícito. Así las cosas, gracias al trabajo de los operadores de las cámaras de vigilancia y a las indicaciones acerca de su vestimenta, rápidamente lo localizaron y fueron directo hacia su ubicación para atraparlo.

Agentes policiales se movieron en varios patrulleros y empezaron a perseguirlo por las calles del centro, hasta que al llegar a la intersección de San Martín y Alem, a un paso de la estación de trenes y colectivos, el malviviente no pudo seguir debido a un brusco siniestro que tuvo la complicidad de un vecino para poder detener su marcha.

“Estaban persiguiéndolo y justo un auto frenó a la mitad de la cuadra, le pegó en la culata y salió volando. Vinieron los móviles y lo redujeron. Lo agarraron, estaba arriba del móvil. El del auto seguro frenó a propósito porque fue a la mitad”, indicó un transeúnte que presenció el hecho a muy pocos metros de donde ocurrió.

Es importante resaltar que el ladrón no tuvo heridas de gravedad y quedó detenido en la Comisaría Primera de Quilmes, a la espera de entrevistarse con el fiscal a cargo de la investigación. Además, trabajan para saber qué tan largo fue el raid delictivo que venía realizando por el distrito y alrededores.

En medio de la persecución, el tráfico estaba algo cargado y, como sucede a diario en dicho punto de la ciudad, había cientos de personas en las inmediaciones. Por suerte, a pesar de la violencia con la que se desarrolló todo, nadie salió lastimado y no hubo daños materiales mayores.