Vivaldo valoró que en Talleres "entrenan como leones"

El Flaco se mostró convencido de que su equipo todavía puede alcanzar a Almirante Brown, rival directo en la pelea por la permanencia. A falta de siete fechas, Talleres quedó a ocho puntos y alimenta la ilusión. "Siempre ilusionados, venimos de buena racha, sacamos 10 de los últimos 12 puntos de local, es un montón, pero estamos en deuda con el juego de visitante. Vamos a enfrentar a otro gran equipo como Estudiantes de Buenos Aires y si hacemos las cosas bien y volvemos a ganar o tener un resultado positivo eso nos va a posicionar muy cerca del objetivo", explicó el entrenador.

Más allá de los rumores sobre una posible quita de descensos, Vivaldo aclaró que el foco está en seguir sumando. "Siempre hay que sumar, la diferencia la estamos haciendo ahora ganando mucho de local. De visitante el equipo también ha trabajado bien, a veces no tuvimos suerte, con Chacarita nos anularon un gol increíble de 2 a 0 y después nos tuvimos que ir 1 a 1 al entretiempo. El partido que perdimos acá vergonzoso con Gimnasia de Jujuy, la falta que no nos cobran de ataque. Tranquilamente podríamos tener tres o cuatro puntos más. Sí quitan un descenso, bárbaro. Miramos al CADU, que es un rival que ha crecido muchísimo desde la llegada de Davio. Y bueno, es supervivencia pura. Con la identidad que tuvimos en el segundo tiempo me parece que es la manera y el camino correcto para poder llegar vivos hasta el final. Pero no podemos relajarnos un minuto", remarcó el DT.

Talleres deberá capitalizar su buen presente en el próximo compromiso frente a Estudiantes de Buenos Aires. El encuentro será este sábado desde las 15, en el estadio Ciudad de Caseros, con arbitraje de Juan Pablo Loustau, acompañado por Mario Bardina y Maximiliano Montenegro, mientras que Germán Bermúdez será el cuarto árbitro.