Unión Ezpeleta presentó a su nuevo cuerpo técnico

El flamante entrenador es Lucas Luzuriaga, un joven director técnico de 31 años que cuenta con experiencia en proyectos dentro de Platense y el club Caseros de Vicente López, donde trabajó tanto en divisiones formativas como en Primera. Además, Luzuriaga ya conoce la institución: tuvo un paso previo por la U como parte de las divisiones inferiores, etapa que finalizó en diciembre de 2023. Ahora, retorna al club con el desafío de hacerse cargo del equipo mayor.

El comunicado oficial del club le dio la bienvenida al nuevo staff, destacando la ilusión y el compromiso con los que comienza esta etapa. El cuerpo técnico quedará conformado con Lucas Luzuriaga como director técnico, Leonardo Costas en el rol de ayudante de campo y Lucas Carril como preparador físico.

Desde Ezpeleta remarcaron que el objetivo principal es trabajar en equipo, consolidar una idea de juego clara y potenciar el material humano disponible para empezar a sumar resultados positivos. El arranque del nuevo ciclo encuentra a la U en una situación compleja, pero con la confianza de que el cambio de aire pueda ser un punto de inflexión para revertir la imagen mostrada en las últimas jornadas.

Por su parte, Luzuriaga llega con un perfil joven, formado en distintos espacios del fútbol metropolitano, y con el valor agregado de conocer el club desde adentro. La U inicia así una nueva etapa en la temporada. Con un cuerpo técnico renovado y energías frescas, la institución buscará volver a encaminarse y demostrar que está en condiciones de competir de igual a igual en el torneo.