Atribuyen la inseguridad en Lanús a su intendente

En el proyecto, observó que "no decían a qué área irían las camionetas ni para qué tareas serían utilizadas, ni tampoco informaron sobre el modelo de los vehículos ni brindaron detalles sobre la licitación".

Luego, revelaron que se trataría de 30 Volkswagen Amarok y 20 Jeep Renegade.

"Si serían destinadas para Seguridad Ciudadana no tendría sentido, ya que esa área no puede intervenir en ningún delito, no podría interceder ante un asalto, un robo, dado que solamente pueden observar y dar aviso al sistema 911 por si algo ocurre", recalcó.

La representante libertaria fue a fondo al acusar que "el intendente se basa en las denuncias que se realizan en las comisarías del distrito para decir que la cantidad de casos disminuyó, cuando muchos vecinos prefieren no recurrir a las seccionales".

"’Para qué si no hacen nada después’ es lo que nos dicen los lanunsenses", comunicó y citó el ejemplo de que dos personas cercanas a su círculo íntimo fueron víctimas de distintos ilícitos y "demoraron entre 6 y 7 horas en la comisaría para hacer la denuncia".

Además, informó que existe la posibilidad de que vuelva a funcionar la Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI), que fue ideada por la gestión de Néstor Grindetti, y que "el propio Alvarez se encargó de desarticular".

Consideró que "pudieron comprar más cámaras de seguridad que son muy demandadas por los vecinos".

Werenicz repitió una frase que dijo en las últimas sesiones del Concejo Deliberante "si son unos inoperantes que se corran" y recordó que "casi me sancionan por decir eso".