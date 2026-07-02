Kicillof: "Desde que asumió Milei se perdieron 300.000 empleos formales"

Llevamos adelante una nueva ronda de negocios con más de 300 pymes en Ituzaingó, una política para fortalecer nuestro aparato productivo que ya alcanzó a más de 24.500 empresas y cooperativas bonaerenses. pic.twitter.com/vV3SfG0iKc — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 2, 2026

Kicillof marcó que "las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense” y aseguró que “en la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme".

"Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el Gobernador y sumó que "este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”.

Diversas firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción fueron los destinatarios de la ronda de negocios. La dirección de la misma buscó generar nuevas oportunidades y potenciar el crecimiento de los proveedores locales, con el objetivo de acercar a las pymes bonaerenses con los diferentes actores de la industria provincial y nacional.

Kicillof en Ituzaingó.

Sobre la jornada, el intendente local, Pablo Descalzo, destacó que “espacios como este son indispensables para impulsar la economía local ante un consumo que viene en caída. El trabajo articulado con la Provincia nos permite acompañar a nuestros emprendedores y potenciar el desarrollo de la ciudad de la única manera posible: defendiendo nuestra industria”.

La gestión Kicillof ya organizó 114 rondas en las cuales participaron representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses y se generaron más de 91.000 entrevistas que derivaron en nuevas oportunidades de negocios.

Por último, el gobernador Axel Kicillof aseguró: "Estamos convencidos de que destruir a nuestras pymes, a la ciencia y a la universidad pública es un verdadero suicidio para la Argentina” y añadió que “por eso, los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que en la Provincia no les vamos a soltar la mano: es junto a ellos, defendiendo la producción y el empleo nacional, como podemos sacar el país adelante”.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; la secretaria de Desarrollo Productivo municipal, Natalia Lazzeri; el senador provincial Federico Fagioli; funcionarios y funcionarias municipales; concejales y concejalas.