Avanza la licitación para terminar la estación de trenes Universidad de Brown

"En efecto, luego de firmar el convenio con la empresa nacional Trenes Argentinos ahora vamos a finalizar esta obra histórica con recursos de nuestro Municipio de Almirante Brown", indicó el jefe comunal agregando que se trata de un proyecto de vital importancia.

Vale destacar que la nueva Estación Ferroviaria mejorará la conectividad en toda esa zona incluyendo a varios barrios como Sakura, Viplastic y el Barrio Rocca, a la propia Universidad Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco que es el segundo más grande de la Provincia de Buenos Aires.

La obra beneficiará directamente a los más de 6 mil estudiantes de la Universidad Nacional Guillermo Brown e indirectamente a miles de vecinos más de toda esa zona que viene sumando otras grandes concreciones como el Viaducto Papa Francisco y la renovación integral de la Ruta 4 (avenida Monteverde), e incluso el nuevo Parque Público de la Unab.

La nueva Estación de Trenes incorporará andenes elevados enfrentados, señalización, instalación de boleterías, oficinas, luces Led, módulos SUBE e infraestructura vial y ferroviaria para todos los usuarios de ese servicio.