Forestello: "Fue injusta la derrota, el grupo dejó todo"

"No lo merecimos para nada, te vas con una parte de injusticia porque tuvimos las chances como para empatar. Apenas arrancó el segundo tiempo, a Javier (Toledo) le sacó una pelota imposible el arquero (Matías Budiño). Después, cuando teníamos casi todo controlado, a partir de un contragolpe que era aparentemente offside no se cobró nada. A la salida de ese córner fue el 3-1, quedamos lejos del partido", explicó el Yagui en conferencia.

Más allá de los imponderables por lesiones y suspensiones, el entrenador insistió en destacar la respuesta del plantel: "Los chicos que entraron lo hicieron muy bien porque hay un desgaste general, lo estuvimos trabajando, el otro día pasó lo mismo en Morón".

Consultado sobre la actuación del árbitro, fue tajante: "Del árbitro no me voy a meter para nada del mundo, creo que fue ese típico partido que no se dieron las cosas". Y volvió a resaltar la entrega del grupo: "Las de ellos cayeron adentro (por los goles), el segundo y tercero imposible de tener chances de sacarlas sea el arquero que sea –quitándole responsabilidad al debutante Valentín Díaz–. Se presentó el gol de arranque, empatamos con el cabezazo muy bueno de Adri (Arregui) y después tuvimos siempre esa incomodidad que cuando mejor estábamos hicieron el gol".

Por último, Forestello marcó cuál es la mentalidad de cara al cierre: "Me siento satisfecho de la entrega del grupo, de la búsqueda, más allá de la derrota, porque obviamente queríamos ganar. Sabemos que hasta el final tenemos que luchar y clasificar".

La derrota complicó la posición del Gasolero: Chaco For Ever (52) y Agropecuario (51) lo superaron en la tabla, dejando a Temperley en el octavo lugar con 51 puntos y peor diferencia de gol. Ahora deberá visitar el domingo a las 15.30 al descendido Defensores Unidos de Zárate y cerrará la fase regular en el Beranger ante Nueva Chicago.