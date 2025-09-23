Lanús va por un Maracanazo para continuar en la Sudamericana

El Granate, que viene de superar a Platense por 2 a 1 en la Fortaleza de Cabrero y Guidi por la Copa de la Liga, donde utilizó a mayoría de habituales suplentes, tendrá la chance de revalidar credenciales y así soñar con recalar en la nómina de los mejores cuatro equipos del certamen internacional.

El trámite, por lo pronto, no se prevé sencillo, ya que por delante estará uno de los grandes candidatos al título, que hace pocos meses, de hecho, disputó las semifinales del Mundial de Clubes, donde cayó a manos de Chelsea, a la postre el campeón.

Los conducidos por Mauricio Pellegrino tendrán en cancha a todos los titulares, incluso a esos que apenas jugaron unos minutos contra el Calamar y que resguardaron piernas para lo que será el compromiso en el país vecino.

El DT aún no definió la alineación principal, aunque se especula con que sea similar a la que le ganó al Flu en casa hace una semana, pero no se descartan cambios, a sabiendas que la presión será intensa por parte del contrincante y la intención es cuidar la diferencia marcada en el cotejo inicial de la llave.

El rival de turno llegará en alza al compromiso, pues el fin de semana festejó en su visita a Vitoria por la mínima diferencia, por lo que marcha octavo en el escalafón del Brasileirao con 31 unidades, aunque lejos de las 51 que ostenta Flamengo, su clásico rival y mandamás de la competencia.

En cuanto al ganador de la serie, por lo pronto, por delante tendrá un camino que lo cruzará con el vencedor del emparejamiento entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que en la ida no pasaron del 0 a 0 en Perú.