Avanza la renovación del alumbrado en el barrio 20 de Junio de Morón

La intervención, que abarca el sector delimitado por las calles Baradero, Josefina B. Marqués, Coronel Arena y Eva Perón, permitirá un ahorro aproximado del 60 por ciento en el consumo de energía eléctrica y mejorará notablemente la iluminación de calles y espacios públicos. Esto contribuye a generar entornos más seguros y confiables para los vecinos y vecinas.

Este avance se suma a las acciones que el Estado local lleva adelante en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar el alumbrado público, renovar plazas y corredores viales, y avanzar hacia un Morón más eficiente, sustentable y seguro.