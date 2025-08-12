Provincia |

Avanza la renovación del alumbrado en el barrio 20 de Junio de Morón

El Municipio ya reemplazó más de 200 artefactos de sodio por modernas luminarias LED de última generación. Los trabajos se realizan en la zona comprendida por las calles Baradero, Josefina B. Marqués, Coronel Arena y Eva Perón.

El Municipio de Morón continúa con el Plan Integral de Reconversión Lumínica, que en esta etapa alcanzó al Barrio 20 de Junio, donde se reemplazaron más de 200 artefactos de sodio por modernas luminarias LED de última generación.

La intervención, que abarca el sector delimitado por las calles Baradero, Josefina B. Marqués, Coronel Arena y Eva Perón, permitirá un ahorro aproximado del 60 por ciento en el consumo de energía eléctrica y mejorará notablemente la iluminación de calles y espacios públicos. Esto contribuye a generar entornos más seguros y confiables para los vecinos y vecinas.

Este avance se suma a las acciones que el Estado local lleva adelante en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar el alumbrado público, renovar plazas y corredores viales, y avanzar hacia un Morón más eficiente, sustentable y seguro.

