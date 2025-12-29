La Provincia reglamentó la Ley de Guardaparques y fortaleció sus condiciones laborales

“Mientras el Gobierno Nacional impulsa una reforma laboral de puro retroceso, en la provincia de Buenos Aires avanzamos en políticas que mejoran las condiciones laborales y reconocen el rol central de los trabajadores en el cuidado del ambiente y el Buen Vivir”, manifestó la ministra de Ambiente Daniela Vilar.

“Hace cuatro años cuando se creó el Ministerio de Ambiente nos comprometimos a tener un cuerpo normativo que reconociera la tarea de los y las guardaparques de la provincia de Buenos Aires. Estamos saldando una deuda histórica con el sector”, agregó.

Entre los principales lineamientos, el decreto fija una jornada laboral de 48 horas semanales, distribuida de acuerdo con las necesidades operativas del sistema, y dispone el pago de un adicional por destino del 30% del sueldo básico para todo el personal que preste servicios en territorio dentro de las áreas protegidas.

Además, quienes sean guardaparques percibirán bonificaciones específicas por la naturaleza de su actividad y por la disponibilidad horaria y tendrán la posibilidad de hacer carrera administrativa.

Asimismo, con la reglamentación se definió una nueva estructura orgánico-funcional que regionaliza el sistema para hacerlo más eficiente y facilitar la conservación de los espacios naturales.

Se aprobaron el reglamento de la ley y el Reglamento de Uniformes, Indumentaria de Trabajo y de Seguridad Personal.

Desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia se remarcó que las y los guardaparques cumplen un rol estratégico en tareas de custodia, vigilancia y control de las áreas protegidas, así como en educación ambiental, trabajo con comunidades locales, apoyo a investigaciones científicas, control de especies invasoras y prevención y combate de incendios.

Cabe destacar que desde la gestión del Ministerio de Ambiente, además del impulso de esta Ley, se viene llevando a cabo el Programa de Fortalecimiento al Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP), que brinda equipamiento para guardaparques y personal de las áreas, refuerzo de infraestructura, logística y movilidad, así como también provisión de insumos, herramientas, indumentaria, acondicionamiento y diseño de cartelería, mobiliario para la educación ambiental y la creación de nuevas áreas protegidas.