Avanza saneamiento hídrico y renovación urbana del Barrio El Corcho

A través del programa Obras de la Comunidad, el Municipio ejecuta el recambio de conductos pluviales y la construcción de 1300 metros cuadrados de nuevas veredas en la localidad de Lamadrid.
La Secretaría de Obras Públicas de Lomas de Zamora continúa con la ejecución de un plan de saneamiento hídrico integral en el Barrio El Corcho, ubicado en la zona de Lamadrid. La intervención tiene como objetivo central modernizar el sistema de drenaje para prevenir anegamientos y mejorar la conectividad urbana en un sector clave del distrito.
Los trabajos técnicos consistieron en el recambio del conducto pluvial en las calles Figueredo y Bello, una zona que históricamente presentaba dificultades hidráulicas durante los periodos de precipitaciones intensas. Complementariamente, se instalaron 600 metros de conexiones domiciliarias con sus respectivas cámaras de inspección, lo que garantiza una respuesta estructural y de largo plazo para el escurrimiento del agua.
Tras la finalización de las tareas subterráneas, las cuadrillas municipales avanzan actualmente en la superficie con la construcción de más de 1300 metros cuadrados de veredas de hormigón. Esta fase del proyecto no solo busca recomponer el espacio afectado por las excavaciones, sino también jerarquizar el barrio, brindando mayor seguridad y comodidad para el tránsito de los vecinos.
La ejecución de esas tareas en el Barrio El Corcho pone de manifiesto la relevancia de la inversión estatal para resolver problemáticas básicas de infraestructura. Mientras que la administración nacional ha impulsado un recorte drástico de la obra pública bajo la premisa de que el mercado o la inversión privada deben regir el desarrollo, la gestión local sostiene este tipo de proyectos como una herramienta indispensable de justicia social.
En ese contexto, la presencia del Estado municipal resulta fundamental para garantizar obras que, por su naturaleza social y de saneamiento, no resultan rentables para el sector privado pero son determinantes para la calidad de vida de las familias. Desde la comuna señalaron que estas intervenciones, enmarcadas en el programa Obras de la Comunidad, continuarán extendiéndose a otros puntos del distrito, priorizando aquellas zonas que requieren una renovación urgente de sus sistemas de desagüe para fortalecer la infraestructura barrial frente a los desafíos climáticos actuales.
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