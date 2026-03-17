Avanza saneamiento hídrico y renovación urbana del Barrio El Corcho

En ese contexto, la presencia del Estado municipal resulta fundamental para garantizar obras que, por su naturaleza social y de saneamiento, no resultan rentables para el sector privado pero son determinantes para la calidad de vida de las familias. Desde la comuna señalaron que estas intervenciones, enmarcadas en el programa Obras de la Comunidad, continuarán extendiéndose a otros puntos del distrito, priorizando aquellas zonas que requieren una renovación urgente de sus sistemas de desagüe para fortalecer la infraestructura barrial frente a los desafíos climáticos actuales.