Leo Nardini lanzó los primeros Juegos Argentinos Urbanos que tendrán sede en Malvinas

El deporte, una inversión pública

El intendente Nardini abrió la jornada subrayando: “Para nosotros el deporte nunca fue un gasto, sino una inversión pública que transforma realidades: donde antes había un basural hoy está el Polideportivo Braian Toledo, y miles de chicos y familias disfrutan de actividades libres, gratuitas e inclusivas”. En ese sentido, sostuvo que el deporte es “ese punto de encuentro donde se construye el bien común, donde se adquieren valores y solidaridad”, y que este lanzamiento es “el puntapié inicial para que el deporte urbano se convierta en una verdadera política de Estado”.

La intervención de Nardini fue acompañada por la de Luis Vivona, quien destacó: “El deporte urbano es mucho más que esparcimiento: es salud física y mental, es disciplina y contención para nuestros jóvenes, y el Estado tiene la obligación de acompañar lo que la sociedad reclama”. Y agregó: “Es importante lo que está realizando Leo, porque no solo fortalece al deporte argentino junto al COA, sino también a toda nuestra comunidad. Malvinas abre sus puertas y los invita a seguir soñando”.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó el acompañamiento institucional y el rol de Malvinas como sede: “Es una alegría estar en Malvinas Argentinas junto al Comité Olímpico Argentino, en lo que ya sentimos como nuestra casa. Agradezco al municipio y a Leo por recibirnos nuevamente, y a Luis por el marco de la ley que nos permite proyectar estas disciplinas. El deporte nos da alegría, mejora la calidad de vida y transmite valores para construir una sociedad mejor”.

Juegos Argentinos Urbanos

Los Juegos convocarán representantes de todas las provincias en nueve disciplinas: skateboarding, BMX, breaking, básquet 3x3, béisbol 5, roller freestyle, parkour, escalada y ajedrez. Las competencias estarán destinadas a mayores de 18 años y organizadas en tres instancias: clasificación, semifinales y finales.

Con el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino, supervisando los aspectos técnicos y profesionales, y el municipio de Malvinas Argentinas, aportando infraestructura, logística y seguridad, se busca institucionalizar desarrollar estas prácticas y proyectarlas a nivel nacional.

Se estima que más de 1.000 competidores y deportistas de todo el país participarán del gran evento, consolidando al distrito como un verdadero punto de encuentro nacional y un espacio de proyección hacia el futuro.