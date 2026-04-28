Kicillof inauguró la ampliación de un centro universitario y criticó a Milei

“Aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades”, señaló el gobernador. También sostuvo que “los vecinos necesitaban este centro de educación física, las computadoras y las escrituras: si no existiera un Estado presente, no iba a venir aquí el sector privado a dar respuesta”.

La obras que se hicieron el el CREUS

_DSC5538~3 la inauguración de la obra de ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS) de Coronel Suárez.

La ampliación del CREUS incluyó nuevas oficinas y salas de reuniones, mientras continúa en ejecución un proyecto para construir cuatro aulas adicionales destinadas a mejorar las condiciones de cursada de los 400 estudiantes que asisten al establecimiento, donde actualmente se dictan ocho carreras universitarias en el marco del Programa Puentes.

Durante la actividad, las autoridades entregaron 43 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos de escuelas secundarias y recorrieron los avances de obra del nuevo edificio del Centro de Educación Física Nº70.

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En paralelo, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 162 escrituras gratuitas a familias del distrito y al municipio para lotes donde se prevé la construcción de nuevas viviendas.

El intendente Ricardo Moccero destacó la articulación entre el municipio y la Provincia y afirmó que “en este contexto es imprescindible el trabajo articulado del municipio con el Gobierno provincial para lograr mejoras en educación, salud, seguridad e infraestructura”. Además, cuestionó el rumbo económico nacional y sostuvo que “tenemos un Gobernador que promueve conciencia colectiva y solidaria, y que nos trae las inversiones que nos permiten cuidar a nuestros vecinos”.

En el marco de la jornada se puso además en funcionamiento una pala cargadora frontal destinada a mejoras en caminos rurales de las localidades de Golondrinas, Panadería Vieja y Otoño. Asimismo, se entregaron diez máquinas de coser industriales al Taller Textil municipal, donde funciona la cooperativa “Textiles del Sudoeste”, integrada por 30 trabajadoras despedidas de la empresa DASS.

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Sobre el cierre de la actividad, Kicillof aseguró que la Provincia continuará avanzando con políticas de ampliación de derechos pese a las dificultades económicas. Además, sostuvo que existe una alternativa al ajuste basada en la inversión pública, la educación, la producción y el empleo.

Del acto participaron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Javier Rodríguez y Gabriel Katopodis; funcionarios provinciales, legisladores bonaerenses, intendentes de la región y autoridades educativas y partidarias locales.