Axel Kicillof inauguró el complejo deportivo Club Belgrano en Ensenada

En ese marco, Kicillof afirmó: “Donde antes había un terreno baldío ahora hay alegría, deporte y pueblo: con obra pública, inversión y mucho trabajo estamos transformando los barrios de la Provincia con más educación, salud y esparcimiento”. “Hay pibes bonaerenses que serían excluidos si esto quedara en manos del mercado, víctimas de una desigualdad de muchos años: a las injusticias en la Provincia les respondemos con más oportunidades y más derechos para desarrollarse y construir futuro”, agregó.

“Sabemos que el Presidente nunca vendrá a un barrio popular para ver qué es lo que hace falta porque prefiere viajar a otros países para reunirse solamente con poderosos y especuladores”, expresó el Gobernador y añadió: “A nosotros podrá insultarnos y agredirnos, pero no vamos a parar ni un día de sumar esfuerzos para darle a nuestro pueblo el bienestar que se merece”.

_AR12602

En el nuevo complejo, ubicado entre los barrios populares General Belgrano y UOM, funciona la sede y las canchas que permitirán incorporar las categorías de fútbol mayor, infantil, juvenil y femenino, beneficiando a 800 niños y niñas. Con financiación de la Provincia y del municipio, el complejo posee playón de estacionamiento, tres canchas de fútbol 7, una cancha de fútbol 11, enfermería, oficinas y un SUM para realizar actividades recreativas y educativas. Además, durante el acto, se entregaron kits deportivos para la institución.

Por su parte, Larroque remarcó: “Estas instalaciones son de primera calidad para que las disfruten los pibes y las pibas del barrio y fortalezcan así los vínculos de la comunidad: en la Provincia vamos a seguir gestionando de cara al pueblo porque nuestra única prioridad es consolidar y ampliar sus derechos”.

En tanto, Secco remarcó: “Este es el décimo complejo que inauguramos en la ciudad porque creemos que cada barrio debe tener su propio club en condiciones: gracias al trabajo de las instituciones deportivas estamos conteniendo a más de 10 mil pibes y pibas de Ensenada”.

“Hoy es un día histórico para nuestro club, ya que por primera vez vamos a contar con canchas de fútbol infantil, de fútbol 11 e instalaciones de primer nivel gracias al compromiso de la Provincia y del municipio con las instituciones sociales y deportivas”, sostuvo Pared.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioSeccoOK/status/1990881923632103875&partner=&hide_thread=false NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL



Con mucha alegría, junto al Gobernador @Kicillofok inauguramos el edificio en donde funcionará la Secretaría de Inspección y Control Urbano.



Ubicado en Sidoti y Presidente Perón, el edificio fue completamente restaurado y, además, se amplió con la… pic.twitter.com/UHpSfRpEy3 — Mario Secco (@MarioSeccoOK) November 18, 2025

Kicillof recorrió el nuevo edificio ampliado y remodelado de Control Urbano

Durante la jornada, Kicillof recorrió el nuevo edificio ampliado y remodelado de Control Urbano, organismo encargado de emitir las licencias de conducir y de los exámenes médicos necesarios para obtener la habilitación de comercios, taxis y remises.

Por último, Kicillof sostuvo: “Este club de barrio es un emblema de una comunidad que se organiza, que piensa en los pibes y que no está dispuesta a dejarlos librados a su suerte”. “El pueblo bonaerense no es servil ni sumiso: ante un Gobierno nacional que ajusta y nos roba los recursos que nos corresponden, vamos a redoblar los esfuerzos y a construir una alternativa que incluya a todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, Luis Blasetti; el secretario local de Inspección y Control Urbano, Marcos Omentari; el dirigente Lauro Grande; y los concejales Nicolás Secco y Silvina Nardini.