Axel Kicillof inauguró el complejo deportivo Club Belgrano en Ensenada

El Gobernador encabezó el acto de inauguración de un complejo deportivo y luego recorrió el nuevo edificio ampliado y remodelado de Control Urbano local.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de inauguración del nuevo complejo deportivo Club Belgrano en el municipio de Ensenada, destinado a promover el deporte, la inclusión y la participación comunitaria. Fue junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el intendente local, Mario Secco; y el presidente de la institución, Maximiliano Pared.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Donde antes había un terreno baldío ahora hay alegría, deporte y pueblo: con obra pública, inversión y mucho trabajo estamos transformando los barrios de la Provincia con más educación, salud y esparcimiento”. “Hay pibes bonaerenses que serían excluidos si esto quedara en manos del mercado, víctimas de una desigualdad de muchos años: a las injusticias en la Provincia les respondemos con más oportunidades y más derechos para desarrollarse y construir futuro”, agregó.
“Sabemos que el Presidente nunca vendrá a un barrio popular para ver qué es lo que hace falta porque prefiere viajar a otros países para reunirse solamente con poderosos y especuladores”, expresó el Gobernador y añadió: “A nosotros podrá insultarnos y agredirnos, pero no vamos a parar ni un día de sumar esfuerzos para darle a nuestro pueblo el bienestar que se merece”.
En el nuevo complejo, ubicado entre los barrios populares General Belgrano y UOM, funciona la sede y las canchas que permitirán incorporar las categorías de fútbol mayor, infantil, juvenil y femenino, beneficiando a 800 niños y niñas. Con financiación de la Provincia y del municipio, el complejo posee playón de estacionamiento, tres canchas de fútbol 7, una cancha de fútbol 11, enfermería, oficinas y un SUM para realizar actividades recreativas y educativas. Además, durante el acto, se entregaron kits deportivos para la institución.
Por su parte, Larroque remarcó: “Estas instalaciones son de primera calidad para que las disfruten los pibes y las pibas del barrio y fortalezcan así los vínculos de la comunidad: en la Provincia vamos a seguir gestionando de cara al pueblo porque nuestra única prioridad es consolidar y ampliar sus derechos”.
En tanto, Secco remarcó: “Este es el décimo complejo que inauguramos en la ciudad porque creemos que cada barrio debe tener su propio club en condiciones: gracias al trabajo de las instituciones deportivas estamos conteniendo a más de 10 mil pibes y pibas de Ensenada”.
“Hoy es un día histórico para nuestro club, ya que por primera vez vamos a contar con canchas de fútbol infantil, de fútbol 11 e instalaciones de primer nivel gracias al compromiso de la Provincia y del municipio con las instituciones sociales y deportivas”, sostuvo Pared.
Durante la jornada, Kicillof recorrió el nuevo edificio ampliado y remodelado de Control Urbano, organismo encargado de emitir las licencias de conducir y de los exámenes médicos necesarios para obtener la habilitación de comercios, taxis y remises.
Por último, Kicillof sostuvo: “Este club de barrio es un emblema de una comunidad que se organiza, que piensa en los pibes y que no está dispuesta a dejarlos librados a su suerte”. “El pueblo bonaerense no es servil ni sumiso: ante un Gobierno nacional que ajusta y nos roba los recursos que nos corresponden, vamos a redoblar los esfuerzos y a construir una alternativa que incluya a todos y todas”, concluyó.
Estuvieron presentes el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, Luis Blasetti; el secretario local de Inspección y Control Urbano, Marcos Omentari; el dirigente Lauro Grande; y los concejales Nicolás Secco y Silvina Nardini.
comentar